Adrian Mutu a postat o fotografie de colecţie cu el de la EURO 2008: "Inspira frică pentru portarii echipelor mari" - Antena Sport

Lotul României pentru EURO 2024!

Iată lotul României pentru EURO 2024:

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Datele şi oraşele unde va juca România meciurile din faza grupelor EURO 2024

Grupa E

România – Câştigătoare play-off-B – 17 iunie, Allianz Arena, Munchen

Belgia – România – 22 iunie, RheinEnergieStadion, Koln

Slovacia- România – 26 iunie, Waldstadion, Frankfurt

Reacţia lui Edi Iordănescu după România – Liechtenstein 0-0

Edi Iordănescu a avut o primă reacţie, în exclusivitate pentru AntenaSport, după ce România a făcut doar 0-0 cu Liechtenstein în ultimul amical de dinainte de EURO 2024. Partida a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Eu mulţumesc suporterilor că au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii. Nu ne face cinste rezultatul. Am avut peste 20 şi ceva de faze fixe. Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri.