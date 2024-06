România - Liechtenstein e în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Ultimul test înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Există interes pentru mai mulţi băieţi, dar eu nu pot intra într-un subiect de genul ăsta pentru că trebuie să mă asigur că atenţia băieţilor rămâne aici 100% la obiectivul nostru. După aceea, sigur, au agenţi şi reprezentanţi care discută în numele lor, după ce vom termina turneul final, sperăm cât mai târziu, să aibă timp şi să facă alegerile inspirate”, a spus Edi Iordănescu, pentru Antena Sport, despre interesul lui Fenerbahce pentru Ianis Hagi.

Cum ar putea arăta primul 11 al naţionalei la amicalul cu Liechtenstein

Andrei Burcă nu va juca în meciul naţionalei cu Liechtenstein. Cel mai probabil, locul său în centrul defensivei va fi luat de Bogdan Racoviţan, care a avut un sezon foarte bun la Rakow. Racoviţan va face cuplu de fundaşi centrali cu Radu Drăguşin, jucătorul lui Tottenham.

Din informaţiile AntenaSport, nici Denis Alibec nu va fi pe teren la meciul cu Liechtenstein. Cel mai probabil, în centrul atacului va fi titularizat George Puşcaş. Din fericire, Edi Iordănescu a primit o veste bună: Denis Alibec, care a ajuns, recent, la cuţit, nu va rata EURO 2024!

Iată cum ar putea arăta primul 11 al naţionalei la meciul cu Liechtenstein:

România: Moldovan – Raţiu, Drăguşin, Racoviţan, Bancu – Cicâldău, Marius Marin – Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Florinel Coman – George Puşcaş Selecţioner: Edi Iordănescu

