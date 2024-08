Alexandru Tudor a revenit în arbitraj la 52 de ani! Cum arată acum "Brad Pitt de România" - Antena Sport

Galerie (18) Bogdan Arges Vintila,Gigi Becali si Alexandru Tudor la o conferinta de presa, desfasurata la sediul din Aleea Alexandru din Bucuresti, vineri 23 august 2019. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES Alexandru Tudor şi Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă/ Hepta Alexandru Tudor a revenit în arbitraj la 52 de ani! Retras din activitate în 2018, „Brad Pitt de România” a fost arbitru de centru la un meci amical. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Tudor a arbitrat partida F.A.G.F. U17 – A.S. Clinceni, încheiată cu scorul de 12-0. (IMAGINI CU ALEXANDRU TUDOR ÎN GALERIA FOTO) Alexandru Tudor a revenit în arbitraj la 52 de ani! Cum arată acum „Brad Pitt de România” În trecut, Alexandru Tudor a făcut parte din staff-ul lui Gigi Becali la FCSB. El se ocupa de Academia de juniori a FCSB-ului din Berceni. Gigi Becali sublinia faptul că Alexandru Tudor este chiar mai credincios decât el. Între timp, Tudor a ieşit din staff-ul FCSB-ului. Fiul lui Alexandru Tudor, Vlad Tudor, este însă legitimat la echipa lui Gigi Becali. Pentru acest sezon, atacantul a fost împrumutat de FCSB la divizionara secundă CSM Reșița. Reclamă

Reclamă

După ce au apărut zvonuri că Alexandru Tudor ar dori să se călugărească, „Brad Pitt de România” a lămurit situaţia. ”Sunt căsătorit și am un copil, nu am voie să mă călugăresc. Este tot ceea ce vă pot spune despre mine”, declara Alexandru Tudor în primăvara acestui an, potrivit digisport.ro.

Ce spunea Gigi Becali despre Alexandru Tudor

Gigi Becali l-a apreciat pe Alexandru Tudor şi în perioada în care acesta era arbitru în activitate, şi ulterior. Becali i-a propus lui Tudor să lucreze la Academia de fotbal a FCSB-ului, iar acesta a acceptat. Ulterior a renunţat.

„Pe Tudor o să-l angajez la FCSB. I-am zis: «Vreau să lucrezi cu mine, pentru că vii la biserică». M-a întrebat ce să facă aici. Se va ocupa de academie, că e băiat deştept şi toată viaţa lui a stat în fotbal”, declara Gigi Becali pentru sursa citată.

Reclamă

„Oamenii care sunt credincioşi, chiar dacă nu fac nimic, o rugăciune a lor face cât 700 de fotbalişti. Rugăciunea lui Tudor în calificările Champions League face cât Neymar”, mai spunea Gigi Becali. În perioada în care Alexandru Tudor era arbitru în activitate, Gigi Becali îl numea „cel mai corect arbitru”. „Alexandru Tudor este cel mai corect arbitru de când sunt eu în fotbal”, declara în 2018 Gigi Becali.

Reclamă