Gigi Becali a anunţat care a fost cel mai bun jucător al meciului LASK Linz - FCSB 1-1 - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat care a fost cel mai bun jucător al meciului LASK Linz - FCSB 1-1

Gigi Becali a anunţat care a fost cel mai bun jucător al meciului LASK Linz – FCSB 1-1. Siyabonga Ngezana, fundaşul de 27 de ani al campioanei, l-a impresionat pe latifundiar, în meciul care o poate duce pe FCSB în grupele Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Miculescu e luptător, și-a câștigat locul de titular. Altcineva… nu cred, nici Băluță, nici Ștefănescu. Eu spun aceste lucruri ca să se trezească. «Băi, atinge mingea!».

Gigi Becali a anunţat care a fost cel mai bun jucător al meciului LASK Linz – FCSB 1-1

Dacă tu te ascunzi, eu văd, mă uit la televizor, stai ascuns pe bancă, du-te la primit, dacă ești fotbalist. Dacă ai încredere în tine, du-te să o primești. Am vrut să dau telefon să îl schimbe, ce mentalitate e aia? Ai 24-25 ani. Ngezana a fost cel mai bun de pe teren aseară, nu văd alt fundaș central mai bun decât el, este de talie europeană, nu poți să treci de el", a spus Becali.

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB

Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB. Finanţatorul campioanei nu l-a iertat încă pe Mihai Lixandru după declaraţiile făcute înaintea duelului cu Sparta Praga. Astfel că mijlocaşul nu a prins decât 5 minute în Lask Linz – FCSB 1-1.

„Voiam să-i măresc lui Lixandru, dar nu mai… A dat o declaraţie înainte de meciul cu Sparta Praga şi mă uitam la televizor şi am văzut declaraţia lui. Am vrut să-l schimb atunci şi îmi pare rău că nu l-am schimbat, mai erau trei ore până la meci. Băi, nu mai joacă ăsta, dar nu mai avea… Nu poţi face asta.

A spus că prima şansă e a lor, sunt mai valoroşi decât noi. Băi, m-a enervat rău de tot, nu ştiam ce să mai fac. De asta nu mai joacă, că nu are valoare, nu a zis el că nu are valoare?

Când o să creadă că are valoare, atunci o să joace. Dacă el crede că nu avem valoare şi că Sparta e mai valoroasă şi are şansă acasă la noi, înseamnă că nu are bărbăţie, curaj. Când le prinde, atunci va juca. Îmi plăcea mult de el, mă întrebam dacă nu cumva îl depăşeşte valoric pe Şut, dar se ascunde de joc, nu mai înţeleg fotbalul”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

