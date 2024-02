"Aş investi cu Mircea Lucescu!" Ion Ţiriac o refuză pe Dinamo, dar şi-a dezvăluit planul de milioane: "Acolo aş face un stadion!" - Antena Sport

Reclamă

„Nu investesc în fotbal. Eu aş investi cu Mircea Lucescu, şi vorbesc serios. Eu am promis ceva cu mult timp în urmă şi mă bat cu morile de vânt, cu aprobări, pentru că aici este foarte mare birocraţia. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis că fac. Şi mă apropii foarte mult de sala polivalentă mai mare de 10.000 de locuri.

Foarte mult mă apropii, pentru că pare că am obţinut înălţimea care îmi trebuie şi merg mai departe. Acolo aş face şi un stadion, cu o şcoală de copii. Şi am luat exemplu de la Platini. Platini avea la centrul meu de tenis din Franţa, pentru că am avut unul şi l-am făcut cadou comunităţii în Sudul Franţei, 2.500 de copii, trei luni, în fiecare vară, cu nouă foşti colegi de-ai lui de echipă naţională. Aşa ceva aş face. Dacă am avea sute şi sute de centre din astea, poate că n-am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români„, a afirmat Ţiriac, potrivit agerpres.ro.

Ion Ţiriac i-a înmânat antrenorului Mircea Lucescu, în cadrul Galei Sportului 2023, un premiu special al Agenţiei Naţionale pentru Sport, intitulat „Legenda sportului”.

La Gala Sportului 2023, organizată miercuri seara la Ateneul Român, au participat câteva sute de foşti şi actuali sportivi, antrenori, preşedinţi de federaţii şi cluburi, dar şi reprezentanţi ai lumii politice.

Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă o preia pe Dinamo alături de Ion Ţiriac

Atunci când a venit vorba despre preluarea lui Dinamo, Mircea Lucescu le-a cerut jurnaliştilor să discute despre alt subiect.

”Cum rămâne cu colaborarea cu domnul Ţiriac, mai faceți stadionul?”, a fost întrebat Mircea Lucescu. ”Nu știu, haideți să discutăm de altceva acum. Gata, mulțumesc!”, a răspuns Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a fost premiat de bunul său prieten, Ion Ţiriac. Lucescu şi-a arătat admiraţia pentru miliardarul român în interviul dat după ce a primit premiul. „Premiul nu este doar al meu, el aparţine tuturor campionilor noştri olimpici, mondiali şi europeni. Tot ceea ce a însemnat tinereţea noastră, copilărie noastră. Interesul pe care l-am avut în acea perioadă pentru campionii României. Am şi spus că sportul a evoluat extraordinar de mult şi a devenit o artă. Văzând ce s-a petrecut în seara asta, văzând foşti campioni mondiali şi olimpici în fruntea federaţiilor, este dorinţa lor de a reînnoda victoriile din trecut. Victoria este importantă doar dacă aduci o altă victorie. Altfel, este intâmplătoare. Faptul că Ion Ţiriac mi-a dat acest premiu, pentru mine este o surpriză extrem de plăcută, mai ale că pe mine mă leagă de el admiraţia pe care o am pentru omul Ţiriac, pentru tot ce a făcut el în sport la toate nivelurile. De la jucător, antrenor, conducător, organizator şi patron”, a spus Mircea Lucescu la Ateneul Român.

