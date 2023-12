AS.ro LIVE | Ionuţ Popa, invitatul lui Dan Pavel (10:30). Preşedintele de la CS Dinamo, dezvăluiri de senzaţie - Antena Sport

Reclamă

Ionuţ Popa a fost numit preşedinte la CS Dinamo în urmă cu mai bine de trei ani, mai exact pe 22 iunie 2020. La momentul respectiv, acesta a fost numit în conducerea clubului doar pentru trei luni, însă şi în prezent ocupă postul de preşedinte al clubului din Ştefan cel Mare.

Ionuţ Popa a avut, de-a lungul timpului, doar cuvinte de laudă la adresa lui David Popovici, sportiv legitimat la CS Dinamo, după ce a făcut trecerea de la CSA Steaua.

„Este un băiat modest, discret, dar în spatele acestui mister se află foarte mult bun simț și un băiat profesionist. Are foarte multe reguli referitoare la principiul de viață și la pregătire.

Cred ca această planificare riguroasă a procesului de antrenament este foarte importantă. Avem un contract cu toate recompensele. Cluburile pot asigura 50% din premiere.

Pur și simplu am comunicat. Am plecat cu ultima șansă pentru că el era în curte la colegii de la Steaua. Am comunicat, iar tatăl lui mi-a spus că a simțit că am avut cel mai mic nivel protocolar în comunicare. Am comunicat deschis. I-am spus că nu ne interesează partea financiară. Am făcut un tur al clubului, am discutat.

Spre deosebire de contracandidați, am fost mai deschiși. Problema a fost dacă noi ne puteam ridica la ce își dorește David. Mihai Popovici ne-a sunat și ne-a spus că a luat decizia de a semna cu Dinamo. Am discutat clauzele pe un draft și asta a fost tot”, spunea Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, la digisport.ro.