"Asta îmi doresc cel mai mult!" Cristi Chivu, anunţ ferm despre viitorul său. Ce a spus despre ofertele primite din România - Antena Sport

Cristi Chivu a venit cu un anunţ ferm despre viitorul său. Ajuns la 43 de ani, Chivu tocmai s-a despărţit de Inter Primavera pentru a antrena o echipă de seniori. Fostul internaţional român asigură că este gata să semneze cel mai important contract al carierei.

Cristi Chivu a dezvăluit că îşi doreşte să simtă presiunea marilor competiţii. Are şansa de a ajunge pe banca unei echipe din Serie A.

Cristi Chivu, anunţ ferm despre viitorul său

„(Te simți pregătit pentru o carieră de antrenor la seniori?) Mă simt pregătit de ceva vreme, doar că am preferat să-mi perfecționez anumite lucruri, să-mi construiesc o identitate și un ideal al convingerilor pe care le am, dar în același timp am învățat să mă modelez și pe materialul cu care lucrez. Tu îți creezi o identitate sau ai o idee în cap despre ce ai vrea să faci, dar contează și cu ce lucrezi. Și atunci există riscul să fii puțin inflexibil din punctul ăsta de vedere, iar în acești 6 ani eu am încercat să învăț cât mai multe lucruri din punct de vedere al flexibilității și din punct de vedere al empatiei pe care trebuie să o ai relaționând cu oameni. Să-i înțelegi, să le vorbești. E un proces mult mai complex ca antrenor decât era pentru mine ca jucător, pe vremuri.

Nu știu cum o să fie. Dar cu siguranță sunt mult mai pregătit decât eram acum câțiva ani. Îmi doresc un proiect în care eu să fiu pionul principal. Îmi doresc responsabilitate pe termen lung, chiar dacă în fotbal e imposibil. Îmi doresc un club care să aibă ambiție să reușească. Nu-mi doresc mediocritate, nu-mi doresc doar așa … să supraviețuim, să nu retrogradăm. Vreau foarte multă responsabilitate, pentru că asta am făcut dintotdeauna.

E lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult: presiunea. Presiunea face parte din din joc și o gestionezi cum știi tu mai bine: prin muncă, prin timpul pe care îl dedici lucrurilor pe care le faci, prin ideile în care crezi, prin empatia pe care o ai cu oamenii cu care lucrezi„, a declarat Cristi Chivu pentru golazo.ro.