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Africa de Sud – Coreea de Sud, ora 04:00, în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY. Duel decisiv în grupa A

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 13:59

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Africa de Sud – Coreea de Sud, ora 04:00, în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY. Duel decisiv în grupa A

Coreea de Sud dă piept cu Africa de Sud la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

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Confruntarea dintre Africa de Sud şi Coreea de Sud va avea loc în această noapte, de la ora 04:00, şi va fi în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.

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Partida dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul din Monterrey, arenă care are o capacitate de 53.529 de locuri. Asiaticii îşi pot asigura locul 2 dacă obţin minim un egal, în timp ce africanii au nevoie de victorie pentru a mai spera la fazele eliminatorii.

Africa de Sud – Coreea de Sud, ora 04:00, în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY

Africa de Sud a dezamăgit în primul meci de la Cupa Mondială, în duelul pierdut cu Mexic, 0-2, partidă în care au terminat cu 2 jucători mai puţin pe teren. A doua rundă a fost ceva mai bună pentru africani, care au remizat, 1-1, cu Cehia, după un gol egalizator venit pe final.

De cealaltă parte, Coreea de Sud a câştigat primul meci, 2-1, cu Cehia, după ce a întors scorul în repriza secundă, după care a venit eşecul cu Mexic, 0-1, confruntare care a fost foarte echilibrată, însă a fost decisă de o greşeală de portar.

Africanii au nevoie de o victorie pentru a obţine calificarea mai departe, în timp ce asiaticii se pot mulţumit şi cu un egal.

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Lot Africa de Sud pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96/Germania), Samukele Kabini (Molde FK/Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/SUA);

Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugalia)

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Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toți de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Anglia), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cipru)

Lot Coreea de Sud pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Fundași: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)

Mijlocași: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

Atacanți: Oh Hyun-gyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)

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