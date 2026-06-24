Africa de Sud – Coreea de Sud, ora 04:00, în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY. Duel decisiv în grupa A

Coreea de Sud dă piept cu Africa de Sud la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Confruntarea dintre Africa de Sud şi Coreea de Sud va avea loc în această noapte, de la ora 04:00, şi va fi în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.

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Partida dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul din Monterrey, arenă care are o capacitate de 53.529 de locuri. Asiaticii îşi pot asigura locul 2 dacă obţin minim un egal, în timp ce africanii au nevoie de victorie pentru a mai spera la fazele eliminatorii.

Africa de Sud – Coreea de Sud, ora 04:00, în direct pe Antena 3 şi AntenaPLAY

Africa de Sud a dezamăgit în primul meci de la Cupa Mondială, în duelul pierdut cu Mexic, 0-2, partidă în care au terminat cu 2 jucători mai puţin pe teren. A doua rundă a fost ceva mai bună pentru africani, care au remizat, 1-1, cu Cehia, după un gol egalizator venit pe final.

De cealaltă parte, Coreea de Sud a câştigat primul meci, 2-1, cu Cehia, după ce a întors scorul în repriza secundă, după care a venit eşecul cu Mexic, 0-1, confruntare care a fost foarte echilibrată, însă a fost decisă de o greşeală de portar.

Africanii au nevoie de o victorie pentru a obţine calificarea mai departe, în timp ce asiaticii se pot mulţumit şi cu un egal.