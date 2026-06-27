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Anunţul făcut de Lionel Scaloni despre Lionel Messi, înainte de meciul cu Iordania, arbitrat de Istvan Kovacs

Dan Roșu Publicat: 27 iunie 2026, 7:43

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Anunţul făcut de Lionel Scaloni despre Lionel Messi, înainte de meciul cu Iordania, arbitrat de Istvan Kovacs

Lionel Messi, la Campionatul Mondial - Getty Images

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Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale cu 18 goluri, Lionel Messi, va fi rezervă la meciul cu Iordania, de duminică dimineaţă, din ultima etapă a grupei J.

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Anunţul referitor la căpitanul argentinian (39 de ani, 201 selecţii, 122 de goluri) a fost făcut de selecţionerul Lionel Scaloni.

Lionel Messi, rezervă în Argentina – Iordania

Lionel Scaloni a anunţat acest lucru vineri, într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare adresată de Macaya Marquez, comentatorul veteran argentinian în vârstă de 91 de ani, care relatează despre a 18-a sa finală a Cupei Mondiale din această vară.

“Îmi face plăcere că mi-aţi pus această întrebare şi vă mulţumesc că aţi venit”, i-a răspuns Scaloni celui mai în vârstă jurnalist acreditat.

„Când am jucat pentru Argentina, nu m-am săturat niciodată să vă urmăresc. Aşa că vă voi răspunde la întrebare: Leo va fi pe bancă, dar răspund pentru că sunteţi dumneavoastră; altfel, aş fi evitat acest lucru. Va intra mai târziu (în repriza a doua)”.

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Calificată deja în 16-imi după cele două victorii împotriva Algeriei (3-0) şi Austriei (2-0), campioana mondială se află în fruntea Grupei J înaintea ultimei etape a fazei grupelor. Messi a marcat toate golurile echipei sale.

Meciul Iordania – Argentina va fi arbitrat de Istvan Kovacs.

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