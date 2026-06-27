Anunţul făcut de Lionel Scaloni despre Lionel Messi, înainte de meciul cu Iordania, arbitrat de Istvan Kovacs

Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale cu 18 goluri, Lionel Messi, va fi rezervă la meciul cu Iordania, de duminică dimineaţă, din ultima etapă a grupei J.

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Anunţul referitor la căpitanul argentinian (39 de ani, 201 selecţii, 122 de goluri) a fost făcut de selecţionerul Lionel Scaloni.

Lionel Messi, rezervă în Argentina – Iordania

Lionel Scaloni a anunţat acest lucru vineri, într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare adresată de Macaya Marquez, comentatorul veteran argentinian în vârstă de 91 de ani, care relatează despre a 18-a sa finală a Cupei Mondiale din această vară.

“Îmi face plăcere că mi-aţi pus această întrebare şi vă mulţumesc că aţi venit”, i-a răspuns Scaloni celui mai în vârstă jurnalist acreditat.

„Când am jucat pentru Argentina, nu m-am săturat niciodată să vă urmăresc. Aşa că vă voi răspunde la întrebare: Leo va fi pe bancă, dar răspund pentru că sunteţi dumneavoastră; altfel, aş fi evitat acest lucru. Va intra mai târziu (în repriza a doua)”.