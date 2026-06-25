Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, s-a arătat pesimist în legătură cu şansele echipei sale de a accede în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după eşecul suferit miercuri în faţa Braziliei (scor 0-3), în ultima etapă din Grupa C a competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ne-am îngreunat singuri situaţia, asta este tot. Le-am oferit golurile, le-am oferit jocul pe care şi-l doreau. Dezamăgitor. Cu siguranţă, cred că

vom pleca acasă”, a declarat Clake la finalul partidei de la Miami.

Scoţia, şanse mici de calificare în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial

“Efortul depus de jucători a fost incredibil. Cei care au evoluat 90 de minute în acea căldură şi umiditate au fost excepţionali, dar trebuie să fim mai buni dacă dorim să fim competitivi la acest nivel”, a subliniat tehnicianul în vârstă de 62 de ani, care are un contract valabil până în 2030 cu Federaţia scoţiană de fotbal, semnat la începutul acestui an.

“Băieţii sunt distruşi, ne-a lipsit calitatea, dar am dat absolut totul. Este puţin probabil să ne calificăm, dar vom aştepta şi vom vedea”, a declarat la rândul său Ian McGinn, mijlocaşul Scoţiei şi al echipei Aston Villa.

“Este un pic cam dur în acest moment, dar apreciem sprijinul fanilor. Ştim că este dificil să fim acolo. Sperăm că aventura nu s-a terminat şi dacă va trebui să o luăm din nou de la capăt, o vom lua de la capăt”, a adăugat el.