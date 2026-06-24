Cristiano Ronaldo nu a vrut să audă de Lionel Messi! Ce s-a întâmplat la interviu

Cristiano Ronaldo a uimit pe toată lumea la interviul de la finalul meciului Portugalia – Uzbekistan 5-0. Superstarul de la Al-Nassr nu a vrut să audă de Lionel Messi!

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După o prestație ștearsă în primul meci de la Mondial, Ronaldo s-a revanșat și a marcat o dublă în Portugalia – Uzbekistan 5-0. Meciul a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cristiano Ronaldo nu a vrut să audă de Lionel Messi la interviu!

După meci, Cristiano Ronaldo a răspuns la o serie de întrebări adresate de jurnaliștii prezenți la Houston. Unul dintre aceștia a dorit să afle o părere a lusitanului despre prestațiile lui Lionel Messi:

„Ieri, Messi…”, a fost începutul întrebării.

Cristiano Ronaldo nu a stat pe gânduri și a ales să nu îl lase pe jurnalist să continue: