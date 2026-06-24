Cristiano Ronaldo nu a vrut să audă de Lionel Messi! Ce s-a întâmplat la interviu

Cristiano Ronaldo a uimit pe toată lumea la interviul de la finalul meciului Portugalia – Uzbekistan 5-0. Superstarul de la Al-Nassr nu a vrut să audă de Lionel Messi!
După o prestație ștearsă în primul meci de la Mondial, Ronaldo s-a revanșat și a marcat o dublă în Portugalia – Uzbekistan 5-0. Meciul a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Cristiano Ronaldo nu a vrut să audă de Lionel Messi la interviu!
După meci, Cristiano Ronaldo a răspuns la o serie de întrebări adresate de jurnaliștii prezenți la Houston. Unul dintre aceștia a dorit să afle o părere a lusitanului despre prestațiile lui Lionel Messi:
„Ieri, Messi…”, a fost începutul întrebării.
Cristiano Ronaldo nu a stat pe gânduri și a ales să nu îl lase pe jurnalist să continue:
„Altă întrebare!”, a spus Cristiano Ronaldo.
După primul meci de la Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo a fost aspru criticat. În schimb, Lionel Messi a uimit lumea fotbalului după ce a reușit 5 goluri în doar 2 meciuri jucate la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.
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