Cum arată lista celor mai bune echipe clasate pe locul 3, cu o zi înainte de încheierea grupelor la Cupa Mondială

Mai sunt nu mai puțin de șase partide din faza grupelor la Campionatul Mondial, iar mai multe echipe luptă pentru clasarea pe un loc ce duce direct în șaisprezecimi sau pe poziția a treia, care le poate asigura prezența în fazele eliminatorii.

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Grupele J, K și L intră în scenă duminică și mai multe confruntări se anunță tari de tot. La centrul unuia dintre cele șase jocuri va fi și românul Istvan Kovacs.

Ultimele bătălii pentru calificarea în șaisprezecimi

Mai multe echipe și-au adjudecat locurile în șaisprezecimile Campionatului Mondial, dar încă se mai dau lupte grele și pentru clasarea pe un loc 3, care poate califica o națiune în fazele eliminatorii.

Primele opt cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea din fiecare grupă vor accede mai departe, iar ziua de duminică vine la pachet cu șase confruntări, din ultimele trei grupe.

Pentru moment, în clasamentul acesta, doar Suedia, Ecuador, Bosnia, Paraguay și Senegal sunt sigure că merg mai departe. Așadar, mai sunt trei locuri disponibile.