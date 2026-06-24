Florinel Coman îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo după criticile primite de starul portughez: “Dacă era ușor…”

Dezbaterea „Messi sau Cristiano Ronaldo” continuă să împartă lumea fotbalului. Fiecare prestație a celor doi este analizată la microscop, iar reacțiile fanilor și contestatarilor sunt adesea extreme.

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După evoluția modestă a Portugaliei în partida cu RD Congo, Cristiano Ronaldo a devenit ținta numeroaselor critici din partea presei și a suporterilor. Totuși, starul Portugaliei a reușit să le închidă gura tuturor, cu o dublă de excepție, în meciul cu Uzbekistan.

În acest context, Florinel Coman a ales să-i transmită un mesaj de susținere idolului său.

Internaționalul român, cunoscut pentru admirația pe care i-o poartă căpitanului Portugaliei, a reacționat printr-o postare pe Instagram. Coman, care poartă numărul 7 și nu și-a ascuns niciodată aprecierea pentru Ronaldo, a publicat o fotografie cu starul portughez însoțită de un mesaj sugestiv.

„Dacă era ușor, toți ajungeau…”, a scris Florinel Coman pe rețeaua de socializare.