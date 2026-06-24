Florinel Coman îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo după criticile primite de starul portughez: “Dacă era ușor…”

Dezbaterea „Messi sau Cristiano Ronaldo” continuă să împartă lumea fotbalului. Fiecare prestație a celor doi este analizată la microscop, iar reacțiile fanilor și contestatarilor sunt adesea extreme.
După evoluția modestă a Portugaliei în partida cu RD Congo, Cristiano Ronaldo a devenit ținta numeroaselor critici din partea presei și a suporterilor. Totuși, starul Portugaliei a reușit să le închidă gura tuturor, cu o dublă de excepție, în meciul cu Uzbekistan.
În acest context, Florinel Coman a ales să-i transmită un mesaj de susținere idolului său.
Internaționalul român, cunoscut pentru admirația pe care i-o poartă căpitanului Portugaliei, a reacționat printr-o postare pe Instagram. Coman, care poartă numărul 7 și nu și-a ascuns niciodată aprecierea pentru Ronaldo, a publicat o fotografie cu starul portughez însoțită de un mesaj sugestiv.
„Dacă era ușor, toți ajungeau…”, a scris Florinel Coman pe rețeaua de socializare.
Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bun marcator din istoria fotbalului la nivel de echipe naționale și unul dintre cei mai titrați jucători ai tuturor timpurilor, motiv pentru care continuă să beneficieze de susținerea fanilor din întreaga lume, inclusiv a lui Florinel Coman.
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