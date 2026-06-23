Cristiano Ronaldo, mesaj direct despre criticile primite. A răspuns sincer după 5-0 cu Uzbekistan: „Parcă m-aș fi retras”

Cristiano Ronaldo a oferit prima reacție după Portugalia – Uzbekistan 5-0! Acesta a vorbit deschis la interviu și nu s-a ferit să spună cum s-a simțit, după valul de critici de pe rețelele de socializare.

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Ronaldo nu a avut o prestație bună în meciul de debut de la Campionatul Mondial. După remiza cu RD Congo, atacantul de la Al-Nassr a fost aspru criticat.

Ce a spus Cristiano Ronaldo după Portugalia – Uzbekistan 5-0

Totuși, acesta s-a revanșat în meciul cu Uzbekistan și a reușit să marcheze o dublă. De asemenea, a devenit și primul jucător care a marcat la 6 Campionate Mondiale.

După meci, Cristiano Ronaldo a recunoscut că se simte bine, după recordul stabilit, însă a ținut să precizeze că singurul său obiectiv este ca Portugalia să își atingă ținta la Campionatul Mondial din 2026.

De asemenea, acesta a vorbit și despre săptămâna dificilă prin care au trecut jucătorii Portugaliei. Superstarul a transmis că s-a simțit de parcă s-a retras din fotbal, având în vedere mesajele pe care contestatarii le transmiteau.