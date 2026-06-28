Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Încă un selecționer și-a dat demisia după Cupa Mondială. Dezastrul din grupe a fost decisiv

Încă un selecționer și-a dat demisia după Cupa Mondială. Dezastrul din grupe a fost decisiv

Andrei Nicolae Publicat: 28 iunie 2026, 20:42 / Actualizat: 28 iunie 2026, 21:56

Comentarii
Încă un selecționer și-a dat demisia după Cupa Mondială. Dezastrul din grupe a fost decisiv

Hong Myung-bo (dreapta), selecționerul Coreei de Sud / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud, a decis să își dea demisia după ce nu a reușit să își califice naționala în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Decizia antrenorului de 57 de ani a fost anunțată în cadrul unei conferințe de presă ce a fost susținută la baza de cantonament a “tigrilor din Asia”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Faza grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat duminică dimineața, iar odată cu ultimele rezultate au fost stabilite toate confruntările din 16-imile de finală. De pe tablou lipsesc totuși câteva naționale care se vedeau avansând în fazele eliminatorii, iar pe listă se află cu siguranță și Coreea de Sud.

Selecționerul Coreei de Sud, OUT după Cupa Mondială

“Tigrii din Asia” au terminat pe locul 3 Grupa A, cu trei puncte, după ce au învins Cehia în prima etapă, urmând să fie învinși de Mexic și Africa de Sud în continuare. Sud-coreenii nu au reușit să se numere printre cele mai bune echipe de pe poziția a treia, motiv pentru care urmează să se întoarcă acasă.

Înainte de revenirea pe pământ asiatic, selecționerul Hong Myung-bo a luat o decizie radicală și și-a dat demisia ca urmare a rezultatelor ce au făcut echipa sa să nu treacă mai departe, potrivit koreatimes.co.kr. Anunțul făcut de antrenor vine în contextul în care președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, l-a catalogat drept o “persoană incompetentă” într-un discurs dur în care i-a cerut socoteală Ministrului Culturii, Sportului și Turismului.

Reclamă
Reclamă

Antrenorul de 57 de ani nu este singurul care decide să facă un pas în spate după turneul final din America de Nord, în contextul în care și Steve Clarke, omul de la cârma Scoției, și-a dat demisia după ratarea fazelor eliminatorii. De asemenea, Sabri Lamouchi și-a luat și el “adio” de la naționala Tunisiei încă din timpul turneului, însă acolo decizia nu a fost a antreorului, fiind vorba de o demitere.

Hong Byung-bo a fost adus ca selecționer al Coreei de Sud pentru un al doilea mandat în iulie 2024 și a reușit să își califice țara la turneul final fără să piardă în faza a treia a preliminariilor din Asia, unde a avut un bilanț de șase victorii și patru remize. În primul mandat, antrenorul “tigrilor din Asia” a mers la World Cup 2014 și nici atunci nu a reușit să treacă de grupe, înregistrând un egal (1-1 cu Rusia) și două eșecuri (2-4 cu Algeria și 0-1 cu Belgia).

Românii din diaspora, record de bani trimiși acasă în 2026. Țara care a detronat Marea BritanieRomânii din diaspora, record de bani trimiși acasă în 2026. Țara care a detronat Marea Britanie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
Observator
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este cea mai importantă competiţie a anului
Fanatik.ro
Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este cea mai importantă competiţie a anului
21:45

Lewandowski a luat decizia! Unde va juca, după despărțirea de Barcelona
21:45

Mercedes a câștigat duelul cel mai fierbinte
21:28

VideoCele mai noi detalii din piaţa World Cup, acolo unde fanii văd primul duel din șaisprezecimi
21:20

EXCLUSIVBogdan Stelea îl taxează pe Cristiano Ronaldo: “Cere atenţie mai mult decât ar trebui”
21:14

Africa de Sud – Canada LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Primul duel din șaisprezecimi. Echipele de start
20:54

FABULOS! David Popovici, AUR în proba de 200m liber de la Settecolli. Record al competiției setat de român
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!