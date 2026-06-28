Încă un selecționer și-a dat demisia după Cupa Mondială. Dezastrul din grupe a fost decisiv

Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud, a decis să își dea demisia după ce nu a reușit să își califice naționala în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Decizia antrenorului de 57 de ani a fost anunțată în cadrul unei conferințe de presă ce a fost susținută la baza de cantonament a “tigrilor din Asia”.

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Faza grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat duminică dimineața, iar odată cu ultimele rezultate au fost stabilite toate confruntările din 16-imile de finală. De pe tablou lipsesc totuși câteva naționale care se vedeau avansând în fazele eliminatorii, iar pe listă se află cu siguranță și Coreea de Sud.

Selecționerul Coreei de Sud, OUT după Cupa Mondială

“Tigrii din Asia” au terminat pe locul 3 Grupa A, cu trei puncte, după ce au învins Cehia în prima etapă, urmând să fie învinși de Mexic și Africa de Sud în continuare. Sud-coreenii nu au reușit să se numere printre cele mai bune echipe de pe poziția a treia, motiv pentru care urmează să se întoarcă acasă.

Înainte de revenirea pe pământ asiatic, selecționerul Hong Myung-bo a luat o decizie radicală și și-a dat demisia ca urmare a rezultatelor ce au făcut echipa sa să nu treacă mai departe, potrivit koreatimes.co.kr. Anunțul făcut de antrenor vine în contextul în care președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, l-a catalogat drept o “persoană incompetentă” într-un discurs dur în care i-a cerut socoteală Ministrului Culturii, Sportului și Turismului.

South Korea head coach Hong Myung-bo has said he will resign after the nation’s president Lee Jae Myung called for the sports ministry to investigate the national team’s World Cup group-stage exit.

Hong said he was “stepping down” as coach and added: “It was not an easy decision… https://t.co/vL801VU1Ki pic.twitter.com/kk1RJOn6Ln

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026