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Iranul cere FIFA să împiedice activităţi promoţionale la „meciul mândriei” împotriva Egiptului, de la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 10:15

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Iranul cere FIFA să împiedice activităţi promoţionale la meciul mândriei” împotriva Egiptului, de la Campionatul Mondial 2026

Pride Match

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Iranul a cerut FIFA să împiedice orice activităţi promoţionale în sprijinul comunităţii LGBTQ+ în timpul „Pride Match” programat împotriva Egiptului, sâmbăta, la ora 06:00, la Seattle, informează The New York Times.

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Meciul Egipt-Iran, programat pentru vineri la Seattle (sâmbătă, ora 06:00), continuă să genereze controverse. Comitetul de organizare din Seattle alesese această dată înainte de tragerea la sorţi pentru a organiza „Pride Match” şi a celebra comunitatea LGBTQ+.

Iranul cere FIFA să împiedice activităţi promoţionale la „meciul mândriei” împotriva Egiptului

Odată ce meciul a fost anunţat – între două ţări care incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex – ambele federaţii şi-au exprimat dezaprobarea completă faţă de asocierea cu evenimentul. Această opoziţie rămâne foarte puternică, deoarece oficialii echipei Melli au cerut oficial FIFA să împiedice orice „ceremonii sau activităţi promoţionale” şi să restricţioneze afişarea simbolurilor sau reprezentărilor „mişcării” în tribunele de pe terenul Lumen.

„Federaţia de Fotbal a Republicii Islamice Iran ia această problemă foarte în serios şi şi-a comunicat clar poziţia către FIFA”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei naţionale iraniene pentru The New York Times. „Iranul şi Egiptul sunt două ţări musulmane care împărtăşesc afinităţi culturale şi religioase profunde; opiniile exprimate de ambele federaţii reflectă valorile şi credinţele împărtăşite de cetăţenii acestor două ţări. Poziţia noastră este că nicio ceremonie sau activitate promoţională legată de această mişcare nu ar trebui să aibă loc în interiorul stadionului sau în contextul meciului. Această poziţie a fost comunicată către FIFA prin canalele corespunzătoare.”

„Credem că FIFA ar trebui să ia în considerare opiniile şi preocupările echipelor participante atunci când analizează aspecte legate de mediul de desfăşurare a meciului şi de prezentarea acestuia pe stadion”, a continuat purtătorul de cuvânt.

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„FIFA a fost informată cu privire la această poziţie comună a ambelor ţări şi ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nicio ceremonie sau activitate promoţională legată de această chestiune nu are loc pe stadion sau ca parte a mediului oficial de meci.”

FIFA, la rândul său, a reiterat că steagurile curcubeu şi steagurile care reprezintă orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt permise pe toate stadioanele care găzduiesc această Cupă Mondială. Potrivit unor surse din presa americană, cele două federaţii au încercat, în perioada premergătoare Cupei Mondiale, să obţină eliminarea completă a tuturor semnalizărilor legate de Pride (LGBTQ+) din jurul stadionului şi din diverse locaţii afiliate FIFA din oraş. Această solicitare a fost refuzată de FIFA.

În ianuarie, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a minimalizat eticheta de „Meciul Mândriei”, probabil în încercarea de a împăca Egiptul şi Iranul. „Vreau să fie clar că nu va exista un «Meci al Mândriei» în timpul Cupei Mondiale”, a declarat el pentru ziarul elveţian Weltwoche. „Va fi un meci al Cupei Mondiale la Seattle, iar în aceeaşi zi, în oraş vor avea loc evenimente organizate de entităţi externe. Dar asta nu are nicio legătură cu meciul în sine”.

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