Iran, anunț clar privind participarea la World Cup: “Vom boicota America, dar nu și Cupa Mondială”

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 11:04

Iran, anunț clar privind participarea la World Cup: Vom boicota America, dar nu și Cupa Mondială

Suporterii naționalei Iranului / Profimedia

Echipa naţională a Iranului continuă să se pregătească pentru Cupa Mondială şi nu are nicio intenţie de a se retrage din această competiţie, chiar dacă nu va călători în Statele Unite, a declarat miercuri preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, citat de Reuters.

Iranul a fost una dintre primele naţiuni calificate la turneul final, dar participarea sa la CM 2026 este pusă sub semnul întrebării de la începutul conflictului dintre Republica Islamică şi Statele Unite, la sfârşitul lunii februarie.

Iran vrea să joace la Mondial, dar nu în SUA

”Team Melli” este programată să dispute cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite, dar Taj a anunţat luni că federaţia din ţara sa negociază cu FIFA o mutare a partidelor Iranului în Mexic. Iranienii vor juca împotriva Nigeriei pe 27 martie şi apoi împotriva Costa Ricăi, patru zile mai târziu, în Antalya (Turcia), ca parte a unui turneu amical care a trebuit să fie mutat din Iordania, din cauza conflictului în derulare în Orientul Mijlociu.

Echipa naţională va efectua un cantonament în Turcia şi vom juca şi două meciuri amicale acolo”, a declarat preşedintele FFIRI, citat de agenţia de ştiri Fars. ”Vom boicota America, dar nu vom boicota Cupa Mondială“, a adăugat el.

Taj a vorbit miercuri, cu ocazia întoarcerii în Iran a jucătoarelor din echipa naţională de fotbal, la punctul de trecere a frontierei cu Turcia, după o călătorie prelungită din Australia, unde acestea au participat la Cupa Asiei.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marţi că ţara sa este deschisă la ideea găzduirii meciurilor Iranului de la Cupa Mondială, împotriva Noii Zeelande, Belgiei şi Egiptului, în luna iunie, dar ultimul cuvânt cu privire la orice schimbare a locaţiei îl avea FIFA. Organismul fotbalistic mondial a precizat că este în contact cu FFIRI, dar “aşteaptă cu nerăbdare ca toate echipele participante să concureze conform programului meciurilor anunţat pe 6 decembrie 2025“.

Sursa: Agerpres.ro

Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află RomâniaFinlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Citește și:
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
12:22

Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările
12:18

EXCLUSIVFlorin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
12:11

Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”
12:03

“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins
11:55

Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”
11:34

Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 4 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav