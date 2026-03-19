Iran, anunț clar privind participarea la World Cup: “Vom boicota America, dar nu și Cupa Mondială”

Echipa naţională a Iranului continuă să se pregătească pentru Cupa Mondială şi nu are nicio intenţie de a se retrage din această competiţie, chiar dacă nu va călători în Statele Unite, a declarat miercuri preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, citat de Reuters.
Iranul a fost una dintre primele naţiuni calificate la turneul final, dar participarea sa la CM 2026 este pusă sub semnul întrebării de la începutul conflictului dintre Republica Islamică şi Statele Unite, la sfârşitul lunii februarie.
Iran vrea să joace la Mondial, dar nu în SUA
”Team Melli” este programată să dispute cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite, dar Taj a anunţat luni că federaţia din ţara sa negociază cu FIFA o mutare a partidelor Iranului în Mexic. Iranienii vor juca împotriva Nigeriei pe 27 martie şi apoi împotriva Costa Ricăi, patru zile mai târziu, în Antalya (Turcia), ca parte a unui turneu amical care a trebuit să fie mutat din Iordania, din cauza conflictului în derulare în Orientul Mijlociu.
“Echipa naţională va efectua un cantonament în Turcia şi vom juca şi două meciuri amicale acolo”, a declarat preşedintele FFIRI, citat de agenţia de ştiri Fars. ”Vom boicota America, dar nu vom boicota Cupa Mondială“, a adăugat el.
Taj a vorbit miercuri, cu ocazia întoarcerii în Iran a jucătoarelor din echipa naţională de fotbal, la punctul de trecere a frontierei cu Turcia, după o călătorie prelungită din Australia, unde acestea au participat la Cupa Asiei.
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marţi că ţara sa este deschisă la ideea găzduirii meciurilor Iranului de la Cupa Mondială, împotriva Noii Zeelande, Belgiei şi Egiptului, în luna iunie, dar ultimul cuvânt cu privire la orice schimbare a locaţiei îl avea FIFA. Organismul fotbalistic mondial a precizat că este în contact cu FFIRI, dar “aşteaptă cu nerăbdare ca toate echipele participante să concureze conform programului meciurilor anunţat pe 6 decembrie 2025“.
Sursa: Agerpres.ro
