Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Mondialului. Joao Paulo, în centrul bucuriei

Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după remiza cu Arabia Saudită, scor 0-0, din ultima etapă a Grupei H. Joao Paulo a fost titular în duelul disputat în Texas, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.
Capul Verde, naţională calificată în premieră la Mondial, a mai produs o surpriză de proporţii şi a reuşit să treacă de grupe. Elevii lui Bubista vor avea un duel de gală în 16-imi, cu Argentina.
Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Mondialului
Capul Verde a încheiat Grupa H cu trei puncte, după remizele cu Spania (0-0), Uruguay (2-2) şi Arabia Saudită (0-0). Este prima naţională, după 28 de ani, care reuşeşte să treacă de grupe la Mondial cu trei remize. Ultima echipă care a reuşit asta a fost Chile, în 1998.
Jucătorii lui Bubista au aşteptat pe teren deznodământul duelului dintre Spania şi Uruguay. Ibericii le-au dat o mână de ajutor şi i-au învins pe sud-americani cu scorul de 1-0, câştigând grupa.
Imediat după ce meciul Spaniei s-a încheiat, a început sărbătoarea pe teren la Texas. Jucătorii Capului Verde, în frunte cu Joao Paulo, s-au bucurat pe deplin de succesul uriaş de la Mondial.
De asemenea, a fost surprinsă în tribune şi mama portarului-erou, Vozinha. Aceasta şi-a primit viza după partida din prima rundă, cu Spania, şi a fost prezentă la momentele istorice trăite de fiul ei la Campionatul Mondial.
Vozinha a stabilit şi el o bornă impresionantă la Mondial. Acesta a devenit al treilea portar care după împlinirea vârstei de 40 de ani, a reuşit să păstreze poarta intactă în mai multe meciuri la Campionatul Mondial, anume două. Peter Shilton, în trei meciuri, şi Dino Zoff, tot în două meciuri, au mai reuşit asta, de-a lungul timpului.
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