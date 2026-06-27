Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Mondialului. Joao Paulo, în centrul bucuriei

Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după remiza cu Arabia Saudită, scor 0-0, din ultima etapă a Grupei H. Joao Paulo a fost titular în duelul disputat în Texas, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

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Capul Verde, naţională calificată în premieră la Mondial, a mai produs o surpriză de proporţii şi a reuşit să treacă de grupe. Elevii lui Bubista vor avea un duel de gală în 16-imi, cu Argentina.

Capul Verde a scris istorie şi s-a calificat în 16-imile Mondialului

Capul Verde a încheiat Grupa H cu trei puncte, după remizele cu Spania (0-0), Uruguay (2-2) şi Arabia Saudită (0-0). Este prima naţională, după 28 de ani, care reuşeşte să treacă de grupe la Mondial cu trei remize. Ultima echipă care a reuşit asta a fost Chile, în 1998.

Jucătorii lui Bubista au aşteptat pe teren deznodământul duelului dintre Spania şi Uruguay. Ibericii le-au dat o mână de ajutor şi i-au învins pe sud-americani cu scorul de 1-0, câştigând grupa.

Imediat după ce meciul Spaniei s-a încheiat, a început sărbătoarea pe teren la Texas. Jucătorii Capului Verde, în frunte cu Joao Paulo, s-au bucurat pe deplin de succesul uriaş de la Mondial.