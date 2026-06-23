“Jucătorii negri nu pot face asta”. Derapaj rasist la TV. Un fost jucător de la Atletico Madrid, implicat

Partida disputată duminică seara la Cupa Mondială dintre Belgia și Iran a atras un comentariu rasist din partea lui Rade Bogdanovic, fost fotbalist sârb. Când el și colegii săi din platou au analizat faza în care Nathan Ngoy a primit un cartonaș roșu după ce a oprit un contraatac periculos, fostul jucător trecut și pe la Atletico Madrid a pus evenimentul pe seama culorii pielii sale.

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Cupa Mondială din 2026 a generat controverse prin evenimentele petrecute la turneul final propriu-zis, însă există momente care ies din sfera normalului și în alte țări, unde se analizează ce se întâmplă în SUA, Canada și Mexic. Asta s-a întâmplat recent în Serbia, la postul public de televiziune RTS, unde a fost invitat și un fost fotbalist cu trei selecții la naționala Iugoslaviei și alte trei pentru Serbia și Muntenegru, Rade Bogdanovic.

Declarațiile rasiste date de Rade Bogdanovic la TV

După meciul dintre Belgia și Iran din Grupa G, încheiat 0-0, fostul jucător adus la TV din postura de expert a avut o remarcă rasistă la adresa lui Nathan Ngoy, jucătorul care a văzut cartonașul roșu după ce și-a tras un adversar de tricou.

“La nivelul ăsta, să fii ultimul apărător, să nu gestionezi o minge statică și apoi să iei cartonaș roșu… Mereu am spus că acești jucători, și chiar nu sunt rasist, dar jucătorii negri nu pot să își păstreze concentrarea mai mult de 60 sau 80 de minute. Am jucat și eu cu ei, uneori trebuia să îi protejăm din a comite greșeli“, a spus Bogdanovic.

Ulterior, gazda emisiunii a intrat într-o dezbatere cu fostul atacant și a ținut să îl contrazică, însă Bogdanovic a continuat: