Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G

Naționala Belgiei înfruntă selecționata Iranului în cea de-a doua etapă din Grupa G, iar meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Cele două formații au câte un punct după prima runda a grupelor, iar un succes este mai mult decât obligatoriu pentru a lua o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în șaisprezecimi.

Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Belgia caută primul succes de la acest Campionat Mondial, după ce în prima etapă a grupelor a înregistrat doar o remiză contra selecționatei Egiptului.

De partea cealaltă, Iran se află în aceeași situație, după ce a oferit un meci extrem de spectaculos contra Noii Zeelande, jocul încheindu-se cu scorul de 2-2.

„Dracii roșii” au nevoie neapărat de victorie pentru a lua o opțiune serioasă privind calificarea în faza șaisprezecimilor, asta după o evoluție modestă în primul meci din grupe.