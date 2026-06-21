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Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 13:07

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Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G

Jucătorii naționalei Belgiei / Profimedia

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Naționala Belgiei înfruntă selecționata Iranului în cea de-a doua etapă din Grupa G, iar meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Cele două formații au câte un punct după prima runda a grupelor, iar un succes este mai mult decât obligatoriu pentru a lua o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în șaisprezecimi.

Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Belgia caută primul succes de la acest Campionat Mondial, după ce în prima etapă a grupelor a înregistrat doar o remiză contra selecționatei Egiptului.

De partea cealaltă, Iran se află în aceeași situație, după ce a oferit un meci extrem de spectaculos contra Noii Zeelande, jocul încheindu-se cu scorul de 2-2.

„Dracii roșii” au nevoie neapărat de victorie pentru a lua o opțiune serioasă privind calificarea în faza șaisprezecimilor, asta după o evoluție modestă în primul meci din grupe.

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Lotul Belgiei

  • Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
  • Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
  • Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
  • Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
  • Selecţioner: Rudi Garcia

Lotul Iranului

  • Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
  • Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
  • Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
  • Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba)
  • Selecţioner: Amir Ghalenoei
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