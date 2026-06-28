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Jucătorul care a “explodat” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, decisiv pentru Croaţia la Mondial. Gol de zile mari cu Ghana

Viviana Moraru Publicat: 28 iunie 2026, 0:58

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Jucătorul care a explodat sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, decisiv pentru Croaţia la Mondial. Gol de zile mari cu Ghana

Petar Sucic a marcat în Croaţia - Ghana/ Profimedia

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Jucătorul care a “explodat” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, Petar Sucic (22 de ani), a marcat spectaculos pentru Croaţia la Campionatul Mondial. Tânărul mijlocaş a deschis scorul în partida cu Ghana, din ultima etapă a Grupei L.

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Croaţia a fost naţionala mai periculoasă în prima repriză a partidei cu Ghana. În minutul 17, Vlasic a lovit bara laterală a porţii africanilor, cu un şut puternic, din marginea careului.

Petar Sucic, elevul lui Cristi Chivu de la Inter, a marcat în Croaţia – Ghana

În minutul 31, Petar Sucic a reuşit să deschidă scorul. Mijlocaşul de 22 de ani a şutat superb, de la aproximativ 30 de metri de poartă, portarul africanilor fiind fără şanse în faţa execuţiei acestuia.

Petar Sucic a fost titular în primul meci al Croaţiei de la Mondial. Croaţii au fost învinşi de Anglia, scor 2-4. Ulterior, în victoria cu Panama, mijlocaşul a fost trimis în teren în minutul 72.

Petar Sucic a avut un sezon de vis la Inter. Sub comanda lui Cristi Chivu, mijlocaşul croat a reuşit eventul, având evoluţii solide în tricoul nerazzurrilor.

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Cota lui Sucic a “explodat”, după sezonul avut alături de Cristi Chivu. Mijlocaşul a fost transferat de Inter de la Dinamo Zagreb vara trecută, italienii plătind suma de 14,6 milioane de euro, el fiind cotat la suma de 15 milioane de euro, la momentul respectiv.

După prestaţiile avute în primul său sezon la Milano, jucătorul croat a ajuns să fie evaluat la suma de 40 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Sucic a fost utilizat de Chivu în nu mai puţin de 50 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.

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