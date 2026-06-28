Jucătorul care a “explodat” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, decisiv pentru Croaţia la Mondial. Gol de zile mari cu Ghana

Jucătorul care a “explodat” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, Petar Sucic (22 de ani), a marcat spectaculos pentru Croaţia la Campionatul Mondial. Tânărul mijlocaş a deschis scorul în partida cu Ghana, din ultima etapă a Grupei L.

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Croaţia a fost naţionala mai periculoasă în prima repriză a partidei cu Ghana. În minutul 17, Vlasic a lovit bara laterală a porţii africanilor, cu un şut puternic, din marginea careului.

Petar Sucic, elevul lui Cristi Chivu de la Inter, a marcat în Croaţia – Ghana

În minutul 31, Petar Sucic a reuşit să deschidă scorul. Mijlocaşul de 22 de ani a şutat superb, de la aproximativ 30 de metri de poartă, portarul africanilor fiind fără şanse în faţa execuţiei acestuia.

Petar Sucic a fost titular în primul meci al Croaţiei de la Mondial. Croaţii au fost învinşi de Anglia, scor 2-4. Ulterior, în victoria cu Panama, mijlocaşul a fost trimis în teren în minutul 72.

Petar Sucic a avut un sezon de vis la Inter. Sub comanda lui Cristi Chivu, mijlocaşul croat a reuşit eventul, având evoluţii solide în tricoul nerazzurrilor.