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Kevin De Bruyne, record absolut în istoria naționalei Belgiei! Ce s-a întâmplat în meciul cu Noua Zeelandă

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 8:30

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Kevin De Bruyne, record absolut în istoria naționalei Belgiei! Ce s-a întâmplat în meciul cu Noua Zeelandă

Kevin De Bruyne / Profimedia

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După două remize consecutive, naționala Belgiei a încheiat Grupa G pe prima poziție, ca urmare a succesului clar obținut în fața selecționatei Noii Zeelande, scor 5-1.

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Kevin De Bruyne a fost unul dintre cei patru marcatori ai „dracilor roșii”, iar mijlocașul celor de la Napoli a stabilit un record istoric pentru țara sa la Cupa Mondială.

Kevin De Bruyne, performanță unică la Cupa Mondială

Naționala Belgiei a făcut spectacol în ultimul meci din faza grupelor și a marcat nu mai puțin de cinci goluri în confruntarea cu Noua Zeelandă. Kevin De Bruyne a punctat și el pentru „dracii roșii” și a stabilit un record absolut.

Concret, mijlocașul celor de la Napoli a devenit primul fotbalist belgian din istorie care înscrie la trei ediții ale Cupei Mondiale. S-a mai întâmplat la edițiile din 2014 și 2018.

Golul înscris în al treilea meci din grupe este și singurul care îi aparține lui Kevin De Bruyne la acest Mondial.

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