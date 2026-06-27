Kevin De Bruyne, record absolut în istoria naționalei Belgiei! Ce s-a întâmplat în meciul cu Noua Zeelandă

După două remize consecutive, naționala Belgiei a încheiat Grupa G pe prima poziție, ca urmare a succesului clar obținut în fața selecționatei Noii Zeelande, scor 5-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kevin De Bruyne a fost unul dintre cei patru marcatori ai „dracilor roșii”, iar mijlocașul celor de la Napoli a stabilit un record istoric pentru țara sa la Cupa Mondială.

Kevin De Bruyne, performanță unică la Cupa Mondială

Naționala Belgiei a făcut spectacol în ultimul meci din faza grupelor și a marcat nu mai puțin de cinci goluri în confruntarea cu Noua Zeelandă. Kevin De Bruyne a punctat și el pentru „dracii roșii” și a stabilit un record absolut.

Concret, mijlocașul celor de la Napoli a devenit primul fotbalist belgian din istorie care înscrie la trei ediții ale Cupei Mondiale. S-a mai întâmplat la edițiile din 2014 și 2018.

Golul înscris în al treilea meci din grupe este și singurul care îi aparține lui Kevin De Bruyne la acest Mondial.