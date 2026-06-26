Noua Zeelandă – Belgia LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Elevii lui Rudi Garcia încearcă să spele ruşinea

Duelul dintre Noua Zeelandă şi Belgia, din grupa G de la Cupa Mondială 2026, se va disputa în această dimineaţă, de la ora 06:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Ambele formaţii pornesc confruntarea cu şanse la calificare, iar un rezultat de egalitate ar putea să însemne un dezastru, în contextul în care şi Noua Zeelandă, şi Belgia, au nevoie de victorie.

Noua Zeelandă – Belgia, ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Noua Zeelandă are un singur punct până acum la turneul final, asta după ce a debutat cu un egal, 2-2, contra celor din Iran, a urmat un eşec clar împotriva celor din Egipt, 1-3. Aşadar, o victorie cu gruparea europeană ar însemna că ajunge la 4 puncte şi poate spera cu şanse mari la faza eliminatorie.

De cealaltă parte, Belgia este una dintre dezamăgirile competiţiei, asta după ce a bifat două egaluri în primele două meciuri. Aceştia au început cu un egal, 1-1, cu Egipt, şi au făcut un alt egal, 0-0, cu Iran. Astfel o victorie cu Noua Zeelandă este imperatorie pentru a obţine calificarea în faza următoare a Cupei Mondiale.

Lot Noua Zeelandă pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)