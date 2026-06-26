Noua Zeelandă – Belgia LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Elevii lui Rudi Garcia încearcă să spele ruşinea

Duelul dintre Noua Zeelandă şi Belgia, din grupa G de la Cupa Mondială 2026, se va disputa în această dimineaţă, de la ora 06:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Ambele formaţii pornesc confruntarea cu şanse la calificare, iar un rezultat de egalitate ar putea să însemne un dezastru, în contextul în care şi Noua Zeelandă, şi Belgia, au nevoie de victorie.
Noua Zeelandă – Belgia, ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Noua Zeelandă are un singur punct până acum la turneul final, asta după ce a debutat cu un egal, 2-2, contra celor din Iran, a urmat un eşec clar împotriva celor din Egipt, 1-3. Aşadar, o victorie cu gruparea europeană ar însemna că ajunge la 4 puncte şi poate spera cu şanse mari la faza eliminatorie.
De cealaltă parte, Belgia este una dintre dezamăgirile competiţiei, asta după ce a bifat două egaluri în primele două meciuri. Aceştia au început cu un egal, 1-1, cu Egipt, şi au făcut un alt egal, 0-0, cu Iran. Astfel o victorie cu Noua Zeelandă este imperatorie pentru a obţine calificarea în faza următoare a Cupei Mondiale.
Lot Noua Zeelandă pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
Apărători: Tyler Bindon (Sheffield United, împrumutat de la Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Lot Belgia pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
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