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Marocul vrea titlu mondial: “Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci”

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 13:36

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Marocul vrea titlu mondial: Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci

Bucurie Maroc - Getty Images

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Marocul a „intrat într-o altă dimensiune” şi „trebuie să ţintească titlul”, a declarat selecţionerul Mohamed Ouahbi după calificarea de miercuri în 16-imile Cupei Mondiale, asigurată printr-o victorie cu 4-2 asupra Haiti.

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“Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci şi pregătindu-ne cât mai temeinic posibil”, a explicat el.

Marocul vrea titlu mondial

După victoria cu 4-2 împotriva celor din Haiti, el crede că formaţia sa a avut statistici foarte bune. “Am avut posesia; ei au reuşit doar două şuturi, iar asta a dus la două goluri”, a continuat el.

“A fost un meci de tranziţie; nu aveau nimic de pierdut. Au jucat mingi lungi, iar noi am făcut lucrurile bine. Trebuia doar să gestionăm mai bine tranziţiile“, a observat antrenorul.

“Nu am mustrat pe nimeni pentru că am simţit că echipa mea era dedicată şi unită”, a insistat el, când a fost întrebat despre prestaţia lui Brahim Diaz. “Este un jucător foarte talentat; va contribui mult la echipă.”

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