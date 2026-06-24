Maroc – Haiti, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Africanii joacă pentru șefia grupei

Ayyoub Bouaddi a vorbit despre viitorul său după meciul dintre Maroc şi Brazilia. Foto: Getty Images

Campionatul Mondial a ajuns la ultima etapă din faza grupelor. Joi noaptea, de la ora 1:00, se vor juca simultan cele două partide decisive din Grupa C, Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti.

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La Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe AS.RO, urmărim Maroc – Haiti.

Maroc are patru puncte după primele două etape, la fel ca Brazilia, astfel că luptă cu ”Selecao” pentru câștigarea grupei. Marocul a remizat cu Brazilia în prima etapă, 1-1, iar în a doua a trecut de Scoția, 1-0. Haiti a pierdut ambele meciuri, în schimb, și nu mai are vreo șansă de calificare.

Maroc – Haiti, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Echipele probabile la Maroc – Haiti

Maroc: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Selecționer: Mohamed Ouahbi