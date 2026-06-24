Maroc – Haiti, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Africanii joacă pentru șefia grupei

Campionatul Mondial a ajuns la ultima etapă din faza grupelor. Joi noaptea, de la ora 1:00, se vor juca simultan cele două partide decisive din Grupa C, Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti.
La Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe AS.RO, urmărim Maroc – Haiti.
Maroc are patru puncte după primele două etape, la fel ca Brazilia, astfel că luptă cu ”Selecao” pentru câștigarea grupei. Marocul a remizat cu Brazilia în prima etapă, 1-1, iar în a doua a trecut de Scoția, 1-0. Haiti a pierdut ambele meciuri, în schimb, și nu mai are vreo șansă de calificare.
Maroc – Haiti, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY
Echipele probabile la Maroc – Haiti
Maroc: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
Selecționer: Mohamed Ouahbi
Haiti: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Pierrot
Selecționer: Sebastien Migne
Lot – Maroc
Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
Fundaşi: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, on loan from Roma)
Mijlocaşi: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
Atacanţi: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Manager: Mohamed Ouahbi
Lot – Haiti
Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Cosmos Koblenz)
Fundaşi: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
Mijlocaşi: Carl Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)
Atacanţi: Don Deedson Louicius (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Ruben Providence (Almere), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Viezla), Lenny Joseph (Ferencváros)
Manager: Sébastien Migné
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