Nu a vrut să iasă de pe teren, după calificarea Suediei în 16-imile Mondialului. Explicațiile oferite după meci

Suedia s-a calificat în 16-imile Campionatului Mondial, după remiza cu Japonia, scor 1-1. Cele două naționalei și-au împărțit punctele în ultima etapă a Grupei F, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Suedia s-a clasat pe locul trei și e sigură de prezența în următoarea fază a turneului final. Japonia, clasată pe locul secund în grupă, se va duela cu Brazilia în 16-imi, pe 29 iunie, de la ora 20:00.

Nu a vrut să iasă de pe teren, după calificarea Suediei în 16-imile Mondialului

După meciul cu Japonia, Anthony Elanga a dezvăluit că nu a vrut să iasă de pe teren, în ciuda rezultatului pozitiv înregistrat de naționala sa. Suedezul a transmis că după ultimul fluier al meciului, a continua să-și încurajeze coechipierii, fără să știe că meciul s-a încheiat.

„Am strigat doar: ‘Haideți, putem mai mult!’. Cred că de pe margine încercau să țipe la mine. Mă bucur că s-a terminat, nu știam că e gata. Bineînțeles că voiam să continui să alerg.

Am avut o crampă la sfârșit, dar nu voiam să mă opresc din alergat. Sunt fericit și la fel este și întreaga echipă”, a declarat Anthony Elanga, conform presei din Suedia.