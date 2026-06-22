“Nu avem obligaţia să-i pasăm” Jucătorii naţionalei Portugaliei, mesaje tranşante despre Cristiano Ronaldo!

Fiul lui Sergio Conceicao, Francisco Conceicao (23 de ani), a vorbit la conferinţa de presă de dinainte de meciul Portugalia – Uzbekistan, despre starul lusitanilor, Cristiano Ronaldo (41 de ani).

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În condiţiile în care s-a tot discutat despre faptul că Ronaldo ar avea asigurat locul în naţionala Portugaliei indiferent de prestaţia lui din teren, jucătorii lusitani au transmis mesaje tranşante despre CR7.

Joao Neves: “Cristiano nu e diferit de noi. E doar încă un jucător care ne poate ajuta”

“Pentru mine, nu există niciun jucător precum Cristiano când vine vorba de calitatea lui de a marca goluri. Dar uite, nu avem obligația să-i pasăm mingea sau nevoia să o facem… Eu pasez pur și simplu mingea celui care este mai bine poziționat și nemarcat. Cristiano este aici pentru a ajuta, la fel ca orice alt jucător din națională”, a declarat Francisco Conceicao.

“Știm ce a făcut Cristiano pentru noi, dar acum nu este diferit de noi. Este doar încă un jucător care ne poate ajuta. Nu este diferit de ceilalți”, a spus şi Joao Neves (21 de ani), tânărul star al lui PSG, cotat la 140 de milioane de euro de către transfermarkt.com.

Meciul Portugalia – Uzbekistan e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi, de la ora 20:00. După egalul şocant din prima etapă a grupelor, 1-1 cu RD Congo, Portugalia nu îşi mai permite paşi greşiţi. În prima etapă a grupelor, Columbia a învins-o cu 3-1 pe Uzbekistan, starul Luis Diaz (29 de ani), strălucind, cu un gol şi un assist.