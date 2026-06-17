Portugalia – DR Congo LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo intră în scenă

Portugalia şi DR Congo se întâlnesc în primul meci al zilei a şaptea a Campionatului Mondial 2026. Partida va începe la ora 20:00 şi va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În duelul din această seară, Cristiano Ronaldo va evolua pentru a şasea oară la un turneu final mondial, un record uriaş pe care îl împarte cu rivalul Lionel Messi. Rămâne de văzut ce răspuns va avea CR7 după tripla sud-americanului din Argentina – Algeria 3-0.

Portugalia – DR Congo, miercuri, la ora 20:00

Aflat cu siguranţă la ultima prezenţă la un Mondial, Ronaldo are ca obiectiv să îi aducă Portugaliei primul titlu mondial. Cea mai bună performanţă a lusitanilor la un Mondial este locul 3 din 1966.

De cealaltă parte, RD Congo se află la doar a doua prezenţă la un Mondial, după cea din 1974, când a jucat sub denumirea Zair.

Din Grupa K mai fac parte Columbia şi Uzbekistan, două naţionale care se vor întâlni joi dimineaţă, de la ora 05:00.