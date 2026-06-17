Portugalia – DR Congo LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo intră în scenă

Portugalia şi DR Congo se întâlnesc în primul meci al zilei a şaptea a Campionatului Mondial 2026. Partida va începe la ora 20:00 şi va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
În duelul din această seară, Cristiano Ronaldo va evolua pentru a şasea oară la un turneu final mondial, un record uriaş pe care îl împarte cu rivalul Lionel Messi. Rămâne de văzut ce răspuns va avea CR7 după tripla sud-americanului din Argentina – Algeria 3-0.
Portugalia – DR Congo, miercuri, la ora 20:00
Aflat cu siguranţă la ultima prezenţă la un Mondial, Ronaldo are ca obiectiv să îi aducă Portugaliei primul titlu mondial. Cea mai bună performanţă a lusitanilor la un Mondial este locul 3 din 1966.
De cealaltă parte, RD Congo se află la doar a doua prezenţă la un Mondial, după cea din 1974, când a jucat sub denumirea Zair.
Din Grupa K mai fac parte Columbia şi Uzbekistan, două naţionale care se vor întâlni joi dimineaţă, de la ora 05:00.
“Jucătorii au încredere, dar înțeleg și că Cupa Mondială este complet diferită de orice altă competiție. Trebuie să ne dovedim din nou valoarea. În primul rând, avem cu toții un respect enorm pentru ceea ce au realizat Congo și antrenorul lor.
Vorbim despre o echipă care a terminat înaintea Camerunului și a Nigeriei. Apoi, au jucat foarte bine la nivel continental. I-aș descrie ca o echipă foarte flexibilă. Apără extrem de bine spațiul și au mulți jucători care concurează în ligile europene majore. Prin urmare, avem un mare respect pentru Congo”, a spus Roberto Martinez.
Portugalia – DR Congo | Echipele probabile
Portugalia (4-3-3): D Costa – Cancelo, Dias, Inacio, Mendes – J Neves, Fernandes, Vitinha – Bernardo, Ronaldo, Neto
DR Congo (5-3-2): Mpasi – Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Moutoussamy, Sadiki, Mukau – Wissa, Bakambu
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