O tribună s-a prăbuşit în cantonamentul Suediei! Moment incredibil la Campionatul Mondial

O tribună s-a prăbuşit în cantonamentul naţionalei Suediei, participantă la Campionatul Mondial 2026, relatează cotidianul belgian Le Soir.
O tribună a stadionului din oraşul Frisco, lângă Dallas, s-a prăbuşit peste o zonă în care fusese amenajată o sală de presă temporară. În momentul incidentului nu se afla nimeni acolo, deoarece echipa nu se antrena când structura s-a prăbuşit.
S-a prăbuşit o tribună în cantonamentul Suediei din Statele Unite
“Au vrut să demoleze ceva, dar se pare că totul a căzut în direcţia greşită”, a declarat directorul sportiv Stefan Pettersson pentru ziarul Aftonbladet. “Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Trebuiau să efectueze o explozie controlată, dar ceva nu a mers bine”, a explicat el.
Daunele au fost descoperite când echipa Suediei a sosit pentru sesiunea de antrenament de miercuri.
Potrivit selecţionerului suedez Graham Potter, incidentul nu a perturbat pregătirile pentru ultimul meci din grupă, programat în noaptea de joi spre vineri, împotriva Japoniei. “Putem folosi întregul teren şi toate celelalte facilităţi la fel ca înainte”, a spus Potter.
Înaintea ultimului său meci, Suedia este pe locul 3 în Grupa F, cu trei puncte, unul mai puţin decât Olanda şi Japonia.
Suedia este una din adversarele României în viitoarea ediţie a Ligii Naţiunilor.
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