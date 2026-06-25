O tribună s-a prăbuşit în cantonamentul Suediei! Moment incredibil la Campionatul Mondial

O tribună s-a prăbuşit în cantonamentul naţionalei Suediei, participantă la Campionatul Mondial 2026, relatează cotidianul belgian Le Soir.

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O tribună a stadionului din oraşul Frisco, lângă Dallas, s-a prăbuşit peste o zonă în care fusese amenajată o sală de presă temporară. În momentul incidentului nu se afla nimeni acolo, deoarece echipa nu se antrena când structura s-a prăbuşit.

S-a prăbuşit o tribună în cantonamentul Suediei din Statele Unite

“Au vrut să demoleze ceva, dar se pare că totul a căzut în direcţia greşită”, a declarat directorul sportiv Stefan Pettersson pentru ziarul Aftonbladet. “Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Trebuiau să efectueze o explozie controlată, dar ceva nu a mers bine”, a explicat el.

Daunele au fost descoperite când echipa Suediei a sosit pentru sesiunea de antrenament de miercuri.

Potrivit selecţionerului suedez Graham Potter, incidentul nu a perturbat pregătirile pentru ultimul meci din grupă, programat în noaptea de joi spre vineri, împotriva Japoniei. “Putem folosi întregul teren şi toate celelalte facilităţi la fel ca înainte”, a spus Potter.