Paraguay – Australia LIVE VIDEO (05:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Duel de foc pentru locul 2 în Grupa D

Paraguay şi Australia se întâlnesc în etapa a treia a Grupei D de la Cupa Mondială 2026. Partida care va avea loc pe Levi’s Stadium din Santa Clara (San Francisco Bay Area) va începe la ora 05:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele echipe au câte o victorie şi o înfrângere după primele două meciuri disputate în această grupă. Cu câte trei puncte, pe stadionul lui San Francisco 49ers se va da lupta pentru locul secund al acestei grupe.

Paraguay – Australia LIVE VIDEO (05:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cu un rezultat de egalitate, ambele echipe pot merge mai departe. Australia ar rămâne pe locul 2, având golaveraj mai bun, în timp ce Paraguay ar rămâne pe locul 3, acolo unde ar spera să se afle printre cele mai bune 8 echipe ocupante ale acestei poziţii.

Paraguay a debutat cu stângul la acest turneu final, în meciul cu SUA, una dintre cele trei ţări gazdă de la Mondial. Americanii s-au impus cu 4-1. Sud-americanii au obţinut victoria în al doilea meci, cu Turcia, într-un duel în care au rezistat după ce au evoluat timp de o repriză cu un om mai puţin, după ce Almiron a devenit primul jucător din istorie eliminat pentru că şi-a acoperit gura.

În ceea ce o priveşte pe Australia, ea a învins-o pe Turcia cu 2-0, în meciul de debut la acest turneu final, după care au pierdut cu acelaşi scor meciul contra Statelor Unite, la Seattle.