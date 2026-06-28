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Primul nume uriaş care ar putea lipsi în faza şaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 10:28

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Primul nume uriaş care ar putea lipsi în faza şaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026

Cupa Mondială - Getty Images

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Căpitanul Egiptului, Mohamed Salah, este incert pentru meciul de vineri din şaisprezecimile de finală al Cupei Mondiale împotriva Australiei, după ce a suferit o accidentare la ischiogambieri.

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Jucătorul în vârstă de 34 de ani a fost înlocuit în timpul egalului 1-1 al Egiptului cu Iranul, iar medicul echipei, Mohamed Abou, a declarat că Salah s-a plâns de dureri înainte ca scanările să confirme ulterior o întindere la ischiogambieri.

Mo Salah ar putea rata meciul cu Australia

Declaraţia Federaţiei Egiptene de Fotbal a adăugat că Salah a început un program de tratament, dar nu a făcut nicio sugestie cu privire la faptul dacă atacantul va fi apt să joace împotriva Australiei la Dallas pe 3 iulie.

„Am vorbit cu Salah şi, cu voia lui Dumnezeu, accidentarea nu pare gravă”, a declarat antrenorul Egiptului, Hossam Hassan, după meciul cu Iranul.

O problemă la ischiogambieri l-a ţinut departe de teren timp de trei săptămâni de la sfârşitul lunii aprilie, dar s-a recuperat pentru a juca în ultimele două meciuri ale echipei Liverpoool din sezon.

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Salah a marcat o dată şi a oferit două pase decisive până acum în această Cupă Mondială, Egiptul calificându-se din Grupa G pe locul doi.

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