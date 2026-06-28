Primul nume uriaş care ar putea lipsi în faza şaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026

Căpitanul Egiptului, Mohamed Salah, este incert pentru meciul de vineri din şaisprezecimile de finală al Cupei Mondiale împotriva Australiei, după ce a suferit o accidentare la ischiogambieri.

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Jucătorul în vârstă de 34 de ani a fost înlocuit în timpul egalului 1-1 al Egiptului cu Iranul, iar medicul echipei, Mohamed Abou, a declarat că Salah s-a plâns de dureri înainte ca scanările să confirme ulterior o întindere la ischiogambieri.

Mo Salah ar putea rata meciul cu Australia

Declaraţia Federaţiei Egiptene de Fotbal a adăugat că Salah a început un program de tratament, dar nu a făcut nicio sugestie cu privire la faptul dacă atacantul va fi apt să joace împotriva Australiei la Dallas pe 3 iulie.

„Am vorbit cu Salah şi, cu voia lui Dumnezeu, accidentarea nu pare gravă”, a declarat antrenorul Egiptului, Hossam Hassan, după meciul cu Iranul.

O problemă la ischiogambieri l-a ţinut departe de teren timp de trei săptămâni de la sfârşitul lunii aprilie, dar s-a recuperat pentru a juca în ultimele două meciuri ale echipei Liverpoool din sezon.