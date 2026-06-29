Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial | Brazilia, Germania și Olanda urcă pe scenă, în direct pe Antena1 și AntenaPLAY

Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial | Trei șaisprezicimi de la turneul final vor avea loc

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Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar în această noapte își va afla adversara, în urma duelului dintre Olanda și Maroc.

Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial

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