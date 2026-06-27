RD Congo – Uzbekistan LIVE VIDEO (02:30), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Africanii luptă pentru calificare

Grupa K mai poate trimite o echipă în șaisprezecimile Cupei Mondiale, asta după ce Columbia și Portugalia și-au asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

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RD Congo – Uzbekistan se va vedea LIVE pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, meciul fiind unul decisiv pentru selecționata africană, care mai poate prinde un loc pentru calificarea mai departe.

RD Congo – Uzbekistan LIVE VIDEO (02:30)

RD Congo are încă mici speranțe în ceea ce privește o calificare istorică în șaisprezecimile Campionatului Mondial, africanii având doar un singur punct după primele două runde, cel obținut contra Portugaliei.

Selecționata pregătită de Sebastien Desabre se află momentan pe locul al 12-lea în clasamentul celor mai bune echipe clasate pe poziția a treia, dar o victorie cu Uzbekistan ar putea arunca în aer calculele.

RD Congo a pierdut la limită contra Columbiei în etapa a doua a grupelor, scor 1-0, în timp ce Uzbekistan a suferit o înfrângere usturătoare în fața Portugaliei, scor 5-0.