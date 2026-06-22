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Schimbare radicală la Campionatul Mondial! Anunţul făcut de FIFA

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iunie 2026, 9:28

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Schimbare radicală la Campionatul Mondial! Anunţul făcut de FIFA

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, cu trofeul Cupei Mondiale / Profimedia Images

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FIFA a anunţat că golaverajul nu va mai fi principalul criteriu de departajare în faza grupelor de la Campionatul Mondial! Rezultatul meciurilor directe va avea acum întâietate în ceea ce priveşte departajarea în grupe.

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Mexic, SUA şi Germania sunt echipele care şi-au asigurat deja matematic calificarea în şaisprezecimile Cupei Mondiale, în urma a două victorii în primele două meciuri din grupe. Alte echipe, Canada, Elveţia, Brazilia, Maroc, Olanda, Japonia, Egipt şi Spania sunt ca şi calificate în următoarea fază a competiţiei.

Schimbare radicală la Campionatul Mondial! Anunţul făcut de FIFA

Criteriul golaverajului din faza grupelor de la Cupa Mondială a fost intens criticat, numeroase voci susţinând că ar avantaja echipele care joacă mai târziu în ultima etapă şi pe cele care ar întâlni adversari deja calificaţi în şaisprezecimile competiţiei.

În şaisprezecimile Campionatului Mondial se califică primele două echipe din cele 12 grupe ale turneului final plus cele mai bune 8 echipe aflate pe locul 3 în fiecare grupă.

Campionatul Mondial se vede exclusiv în România în Universul Antena.

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