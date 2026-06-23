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Reacţia selecţionerului Portugaliei după ce Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială

Radu Constantin Publicat: 23 iunie 2026, 23:22

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Reacţia selecţionerului Portugaliei după ce Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială

Profimedia

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Echipa naţională a Portugaliei a învins marţi, scor 5-0, echipa naţională a Uzbekistanului, în grupa K. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială.

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Roberto Martinez a declarat la finalul partidei că era de aşteptat ca Ronaldo să exceleze la Mondial.

”Aceasta este reacția pe care o așteptam. Uneori avem nevoie de meciuri precum primul pentru a crește. Am văzut o echipă cu aceeași atitudine și același efort, dar cu o maturitate care a lăsat deoparte emoțiile debutului.

Sunt foarte mulțumit, deoarece jucătorii meritau acest rezultat. Este nedrept să vorbim despre un singur jucător. Cert este că toți sunt pregătiți să ajute echipa. Joao a avut o perioadă de antrenament foarte bună. Astăzi a fost o plăcere să-l văd bucurându-se de fotbal, pentru că are o calitate enormă.

(n.r. despre Cristiano Ronaldo) Era doar o chestiune de timp. Mișcările lui Cristiano în careu sunt cele mai bune pentru un atacant central, iar astăzi balonul a intrat în poartă. El continuă să creeze ocazii în fiecare meci, ceea ce este cel mai dificil lucru”, a spus Roberto Martinez, potrivit celor de la Record.

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Cum s-au margat golurile

Portugalia a pus presiune pe apărarea uzbekă încă din primele minute ale meciului de la Houston şi, în minutul 6, Cristiano Ronaldo l-a învins pe Nematov din centrarea lui Cancelo, deschizând scorul şi devenind primul jucător din istorie care marchează la şase ediţii diferite ale turneului final de Cupă Mondială.

Uzbecii au trimis mingea în plasă, în minutul 29, prin Ganiev, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Răspunsul lusitanilor a venit după zece minute, când Cristiano Ronaldo a stabilit scorul pauzei, cu un şut din careu. Tot CR 7 a fost aproape de triplă în al şaselea minut de prelungire al primei părţi, dar mingea a fost respinsă de pe linia porţii. Ronaldo a mai fost aproape de gol în minutul 57, când portarul Nematov a respins, însă goalkeeperul uzbek şi-a introdus mingea în poartă, reuşind autogolul care a pus pe tabelă al patrulea gol pentru portughezi, în minutul 60. Nematov şi-a mai răscumpărat din greşeli în minutul 74, atunci când a scos şutul lui Ronaldo, dar Rafa Leao a închis tabela în minutul 87, iar Portugalia – Uzbekistan s-a încheiat 5-0.

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