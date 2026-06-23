Reacţia selecţionerului Portugaliei după ce Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială

Echipa naţională a Portugaliei a învins marţi, scor 5-0, echipa naţională a Uzbekistanului, în grupa K. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială.

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Roberto Martinez a declarat la finalul partidei că era de aşteptat ca Ronaldo să exceleze la Mondial.

”Aceasta este reacția pe care o așteptam. Uneori avem nevoie de meciuri precum primul pentru a crește. Am văzut o echipă cu aceeași atitudine și același efort, dar cu o maturitate care a lăsat deoparte emoțiile debutului.

Sunt foarte mulțumit, deoarece jucătorii meritau acest rezultat. Este nedrept să vorbim despre un singur jucător. Cert este că toți sunt pregătiți să ajute echipa. Joao a avut o perioadă de antrenament foarte bună. Astăzi a fost o plăcere să-l văd bucurându-se de fotbal, pentru că are o calitate enormă.

(n.r. despre Cristiano Ronaldo) Era doar o chestiune de timp. Mișcările lui Cristiano în careu sunt cele mai bune pentru un atacant central, iar astăzi balonul a intrat în poartă. El continuă să creeze ocazii în fiecare meci, ceea ce este cel mai dificil lucru”, a spus Roberto Martinez, potrivit celor de la Record.