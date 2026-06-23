Ce a putut spune Cristiano Ronaldo spre camerele TV la finalul meciului, după dubla de senzaţie cu Uzbekistan

Cristiano Ronaldo a închis gurile contestatarilor în partida cu Uzbekistan și a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții de Campionat Mondial.
Lusitanul a punctat de două ori în poarta adversarei pregătite de Fabio Cannavaro și a avut un mesaj pentru cei care l-au criticat, imediat după fluierul final.
Cristiano Ronaldo, dublă de senzație cu Uzbekistan
Cristiano Ronaldo a scris o nouă pagină de istorie la Campionatul Mondial, după o reprezentație de senzație contra selecționatei din Uzbekistan, într-un meci încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea echipei antrenate de Roberto Martinez.
Imediat după fluierul final al disputei din etapa a doua a grupelor, atacantul care a cucerit recent titlul de campion în Arabia Saudită cu Al-Nassr a avut un mesaj pentru contestatari, pe care l-a rostit chiar în direct spre camerele TV: „M-am întors!”, a spus acesta.
Cristiano Ronaldo shouts at camera “IM BACK” after post game
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