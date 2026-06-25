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Retragere şocantă de la naţională. Starul de la Campionatul Mondial care a făcut anunţul oficial

Antena Sport Publicat: 25 iunie 2026, 22:36

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Retragere şocantă de la naţională. Starul de la Campionatul Mondial care a făcut anunţul oficial

Patrik Schick - Getty Images

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Patrik Schick (30 de ani) şi-a anunţat joi retragerea de la echipa naţională. Decizia vine după înfrângerea suferită de Cehia în faţa Mexicului, 0-3, în ultimul meci al Grupei A a Campionatului Mondial. Eşecul a dus la eliminarea cehilor din competiţia transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

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Patrik Schick a surprins pe toată lumea anunţându-şi retragerea de la echipa naţională a Cehiei. Atacantul lui Bayer Leverkusen susţine că decizia sa nu are de-a face cu înfrângerea suferită de cehi joi dimineaţă, în faţa Mexicului, scor 0-3, înfrângere care a dus la eliminarea Cehiei de la turneul final.

Patrik Schick s-a retras de la naţionala Cehiei

Schick a postat un mesaj pe Instagram, mesaj în care nu s-a sfiit să critice autorităţile fotbalistice din ţara sa: “Această decizie nu a fost luată peste noapte. M-am gândit la asta de mult timp.

Plec mândru de ceea ce am realizat în tricoul naţionalei. Dar simt, de asemenea, că fotbalul ceh are MULT, MULT mai mult de oferit decât ceea ce a arătat în ultimii ani. Trebuie să înfruntăm adevărul şi să schimbăm multe lucruri care nu mai funcţionează de mult timp”, a scris fotbalistul în mesajul său.

Patrik Schick a evoluat în 56 de meciuri pentru echipa naţională a Cehiei, marcând 26 de goluri. A fost declarat cel mai bun fotbalist al Cehiei în 2021 şi 2022.

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