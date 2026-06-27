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Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător”

Viviana Moraru Publicat: 27 iunie 2026, 2:37

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Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: Dezgustător

Kylian Mbappe şi Michael Olise/ Profimedia

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A fost revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia, 4-1, din ultima etapă a Grupei I de la Campionatul Mondial. Francezii au obţinut victorii pe linie în grupă şi vor întâlni Suedia în şaisprezecimile turneului final, care e live exclusiv în Universul Antena.

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În ciuda prestaţiei de vis a naţionalei lor, fanii s-au revoltat împotriva FIFA. Concret, francezii au avut reacţii dure după ce forul mondial a respins cererea făcută pentru Didier Deschamps.

Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia

Federaţia din Franţa a solicitat de jucătorii să poarte banderole negreu la duelul cu Norvegia, dat fiind faptul că mama lui Didier Descahmps a murit în această săptămână, la vârsta de 90 de ani.

Răspunsul celor de la FIFA a fost, însă, unul negativ, iar jucătorii francezi nu au putut purta banderolele negre în semn de doliu pentru mama selecţionerului lor, notează rmcsport.bfmtv.com. Forul mondial nu are reguli clare privind aceste aspecte, fiecare caz fiind judecat în parte după criteriile proprii.

Acest lucru i-a înfuriat pe fanii francezi, care nu şi-au putut explica de ce FIFA nu a acceptat solicitarea făcută de Federaţie, în memoria mamei lui Didier Deschamps. Selecţionerul a plecat în Franţa în această săptămână şi nu a stat pe bancă la duelul câştigat cu Norvegia, urmând să revină sâmbătă lângă echipă.

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“Să refuzi purtarea unei banderole în onoarea mamei unui selecționer e ceva absolut dezgustător. FIFA mereu găsește un mod de a omorî latura umană a acestui sport”, “E ceva efectiv greșit, lipsă totală de respect. Franța a vrut un simplu omagiu și a fost refuzată” şi “Fără banderole negre, dar cu pauze de hidratare la meciurile jucate pe ploaie”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor francezi, pe X.

Didier Deschamps va reveni lângă naţionala Franţei, după ce mama sa a decedat

Didier Deschamps a lipsit de pe banca naţionalei Franţei vineri seară, pentru al treilea meci împotriva Norvegiei de la Cupa Mondială. Antrenorul naţionalei s-a întors în Franţa după decesul mamei sale.

Cu toate acestea, va reveni în curând, aşa cum a anunţat asistentul său de încredere, Guy Stéphan, la beIN Sports după victoria cu 4-1, împotriva Norvegiei.

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„Mă gândesc la Didier, care ni se va alătura mâine şi va conduce antrenamentele. Abia aşteptăm să-l revedem”, a spus el.

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