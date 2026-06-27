Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător”

A fost revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia, 4-1, din ultima etapă a Grupei I de la Campionatul Mondial. Francezii au obţinut victorii pe linie în grupă şi vor întâlni Suedia în şaisprezecimile turneului final, care e live exclusiv în Universul Antena.

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În ciuda prestaţiei de vis a naţionalei lor, fanii s-au revoltat împotriva FIFA. Concret, francezii au avut reacţii dure după ce forul mondial a respins cererea făcută pentru Didier Deschamps.

Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia

Federaţia din Franţa a solicitat de jucătorii să poarte banderole negreu la duelul cu Norvegia, dat fiind faptul că mama lui Didier Descahmps a murit în această săptămână, la vârsta de 90 de ani.

Răspunsul celor de la FIFA a fost, însă, unul negativ, iar jucătorii francezi nu au putut purta banderolele negre în semn de doliu pentru mama selecţionerului lor, notează rmcsport.bfmtv.com. Forul mondial nu are reguli clare privind aceste aspecte, fiecare caz fiind judecat în parte după criteriile proprii.

Acest lucru i-a înfuriat pe fanii francezi, care nu şi-au putut explica de ce FIFA nu a acceptat solicitarea făcută de Federaţie, în memoria mamei lui Didier Deschamps. Selecţionerul a plecat în Franţa în această săptămână şi nu a stat pe bancă la duelul câştigat cu Norvegia, urmând să revină sâmbătă lângă echipă.