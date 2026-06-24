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Scandal după Anglia – Ghana 0-0. Africanii reclamă arbitrajul: “VAR a mers la cafea!”. Faza reclamată

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 11:00

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Scandal după Anglia – Ghana 0-0. Africanii reclamă arbitrajul: VAR a mers la cafea!. Faza reclamată

Controversă la meciul dintre Anglia şi Ghana. Foto: Getty Images

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Remiza albă dintre Anglia și Ghana, scor 0-0, de la Campionatul Mondial 2026, a fost urmată de un scandal la conferința de presă. Deși selecționata africană a obținut un rezultat important în fața uneia dintre favoritele turneului, selecționerul Carlos Queiroz și-a exprimat nemulțumirea față de arbitraj și de modul în care au fost tratate cele două echipe pe parcursul partidei.

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Acesta susţine că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri, asta după un duel în careu nesancţionat de arbitru, între Prince Adu şi Ezri Konsa, petrecut în minutul 79.

Carlos Queiroz, reproşuri pentru arbitraj după egalul cu Anglia

Tehnicianul portughez a susținut că elevii săi au fost dezavantajați de deciziile arbitrului și a cerut un tratament egal pentru toate reprezentativele participante la competiție.

„Nu sunt sigur că VAR-ul mai funcţionează la Cupa Mondială. Mai avem VAR? Funcţionează? Am nişte îndoieli în privinţa asta. O altă lovitură de pedeapsă pe care trebuie să o primească Ghana, un penalty clar împotriva Angliei, nu s-a dat. Am avut şansele noastre până la punctul în care a fost vorba de noroc. Suntem foarte norocoşi.

Încă o dată, VAR a mers la o cafea. E firesc, aş vrea să-mi beau şi eu cafelele din când în când, dar a fost penalty clar, cartonaş roşu. Aveţi vreo îndoială în privinţa asta? Voi, cei care aţi văzut meciul, aveţi vreo îndoială sau doar eu am fost prezent în meci?”, a declarat Queiroz la finalul întâlnirii.

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Pe teren, Anglia a fost echipa care a controlat cea mai mare parte a jocului. Formația pregătită de Thomas Tuchel a avut mai mult posesia, a construit majoritatea atacurilor și a petrecut perioade lungi în jumătatea adversă, însă nu a reușit să găsească drumul spre gol. De cealaltă parte, Ghana a mizat pe o organizare defensivă excelentă și pe sacrificiul colectiv.

Cum arată calculele hârtiei după egalul dintre Ghana şi Anglia

Rezultatul este surprinzător în contextul în care Anglia venea după victoria spectaculoasă cu Croația, scor 4-2, și era văzută drept favorită certă înaintea duelului cu Ghana. Lipsa de eficiență în fața porții și disciplina adversarilor au făcut însă ca englezii să piardă două puncte importante. În tabăra Ghanei, remiza a fost primită cu entuziasm. Jucătorii africani au sărbătorit la final un punct care le menține șansele intacte în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Cu toate acestea, discursul lui Carlos Queiroz a atras atenția mai mult decât rezultatul în sine. Selecționerul a insistat că echipa sa merită același respect ca marile puteri ale fotbalului mondial și a lăsat să se înțeleagă că anumite decizii de arbitraj au influențat desfășurarea partidei.

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Grupa L rămâne astfel complet deschisă înaintea ultimei etape. Anglia va încerca să își confirme statutul de favorită în confruntarea cu Panama, în timp ce Ghana speră să transforme punctul obținut împotriva englezilor într-un pas decisiv spre optimile de finală. Atmosfera este deja încinsă, iar declarațiile selecționerului african au adăugat și mai multă tensiune unei grupe aflate la limita echilibrului.

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