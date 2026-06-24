Scandal după Anglia – Ghana 0-0. Africanii reclamă arbitrajul: “VAR a mers la cafea!”. Faza reclamată

Remiza albă dintre Anglia și Ghana, scor 0-0, de la Campionatul Mondial 2026, a fost urmată de un scandal la conferința de presă. Deși selecționata africană a obținut un rezultat important în fața uneia dintre favoritele turneului, selecționerul Carlos Queiroz și-a exprimat nemulțumirea față de arbitraj și de modul în care au fost tratate cele două echipe pe parcursul partidei.

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Acesta susţine că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri, asta după un duel în careu nesancţionat de arbitru, între Prince Adu şi Ezri Konsa, petrecut în minutul 79.

Carlos Queiroz, reproşuri pentru arbitraj după egalul cu Anglia

Tehnicianul portughez a susținut că elevii săi au fost dezavantajați de deciziile arbitrului și a cerut un tratament egal pentru toate reprezentativele participante la competiție.

„Nu sunt sigur că VAR-ul mai funcţionează la Cupa Mondială. Mai avem VAR? Funcţionează? Am nişte îndoieli în privinţa asta. O altă lovitură de pedeapsă pe care trebuie să o primească Ghana, un penalty clar împotriva Angliei, nu s-a dat. Am avut şansele noastre până la punctul în care a fost vorba de noroc. Suntem foarte norocoşi.

Încă o dată, VAR a mers la o cafea. E firesc, aş vrea să-mi beau şi eu cafelele din când în când, dar a fost penalty clar, cartonaş roşu. Aveţi vreo îndoială în privinţa asta? Voi, cei care aţi văzut meciul, aveţi vreo îndoială sau doar eu am fost prezent în meci?”, a declarat Queiroz la finalul întâlnirii.