Jude Bellingham s-a înjurat cu selecţionerul Carlos Queiroz! Scandal la pauza meciului Anglia – Ghana

Jude Bellingham a fost în centrul atenţiei la meciul dintre Anglia şi Ghana, dar nu pentru realizările din teren. Meciul de la Boston s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, la capătul unui meci modest făcut de echipa lui Thomas Tuchel. Englezii au avut mai multe şanse mari în ultimele minute, dar nu au putut înscrie.

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Fără faze importante în primele 45 de minute, Bellignham a ieşit în evidenţă la finalul reprizei, atunci când echipele ar fi trebuit să se îndrepte către vestiare.

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Jude Bellingham s-a înjurat cu selecţionerul Ghanei

Starul lui Real Madrid a intrat în conflict cu cei de pe banca Ghanei şi l-ar fi înjurat pe selecţionerul africanilor, Carlos Queiroz, potrivit presei din Anglia. Totul ar fi pornit de la un fault comis de Jude Bellingham pe finalul reprizei, asupra lui Opoku.

Până la urmă, acesta a rămas singurul moment notabil al lui Jude Bellingham, cel care a fost înlocuit în minutul 73 de Rogers.

Pentru Anglia urmează acum ultimul meci al grupei L, cel cu Panama, care va avea loc pe 28 iunie, de la ora 00:00, pe MetLife Stadium din New Jersey.