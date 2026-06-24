Scenariu inedit! Cum ar putea Spania și Capul Verde să fie departajate de cartonașe la Cupa Mondială

Spania și Capul Verde au oferit în prima etapă din grupele Cupei Mondiale cel mai șocant rezultat de până acum de la turneu, iar cele două ar putea ajunge să fie față în față din nou, însă nu pe teren. Dacă ibericiii și insularii ajung să încheie Grupa H cu același număr de puncte, respectiv cu același golaveraj, atunci vor fi departajate de criteriul fair-play.

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Spania încă nu este sigură de primul loc din grupa sa de la Cupa Mondială, ba mai mult, ar putea să încheie ierarhia și pe locul 3 în cazul în care va pierde cu Uruguay, iar Capul Verde ar învinge Arabia Saudită. În acest scenariu, ibericii ar avea patru puncte, iar adversarii lor câte cinci.

Cum ajung Spania și Capul Verde la egalitate perfectă

Nu acest scenariu ar fi însă luat în calcul de jurnaliștii de la marca.com, care anticipează însă o narativă în care selecționata lui Luis de la Fuente să termine la egalitate de puncte cu Capul Verde. Acest lucru s-ar întâmpla dacă Spania ar remiza cu Uruguay în ultima etapă, iar formația pentru care evoluează și FCSB-istul Joao Paulo ar învinge Arabia Saudită, moment în care ambele ar avea cinci puncte.

Momentan, golaverajul avantajează clar Spania, care are patru goluri date și niciunul primit, în timp ce Capul Verde are 2-2. Dacă prin absurd, ibericii ar face 2-2 cu Uruguay, iar insularii ar învinge Arabia Saudită ar 4-0, atunci ambele ar avea 6-2.

Merită menționat că orice scenariu prin care ambele naționale au aceleași puncte și ajung să aibă un golaveraj identic în raport cu golurile marcate și primite, nu doar cel menționat anterior, conduce către următorul criteriu, cel al fair-play-ului.