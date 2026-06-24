Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Scenariu inedit! Cum ar putea Spania și Capul Verde să fie departajate de cartonașe la Cupa Mondială

Scenariu inedit! Cum ar putea Spania și Capul Verde să fie departajate de cartonașe la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 24 iunie 2026, 19:47

Comentarii
Scenariu inedit! Cum ar putea Spania și Capul Verde să fie departajate de cartonașe la Cupa Mondială

Spania - Capul Verde, la Cupa Mondială / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania și Capul Verde au oferit în prima etapă din grupele Cupei Mondiale cel mai șocant rezultat de până acum de la turneu, iar cele două ar putea ajunge să fie față în față din nou, însă nu pe teren. Dacă ibericiii și insularii ajung să încheie Grupa H cu același număr de puncte, respectiv cu același golaveraj, atunci vor fi departajate de criteriul fair-play.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania încă nu este sigură de primul loc din grupa sa de la Cupa Mondială, ba mai mult, ar putea să încheie ierarhia și pe locul 3 în cazul în care va pierde cu Uruguay, iar Capul Verde ar învinge Arabia Saudită. În acest scenariu, ibericii ar avea patru puncte, iar adversarii lor câte cinci.

Cum ajung Spania și Capul Verde la egalitate perfectă

Nu acest scenariu ar fi însă luat în calcul de jurnaliștii de la marca.com, care anticipează însă o narativă în care selecționata lui Luis de la Fuente să termine la egalitate de puncte cu Capul Verde. Acest lucru s-ar întâmpla dacă Spania ar remiza cu Uruguay în ultima etapă, iar formația pentru care evoluează și FCSB-istul Joao Paulo ar învinge Arabia Saudită, moment în care ambele ar avea cinci puncte.

Momentan, golaverajul avantajează clar Spania, care are patru goluri date și niciunul primit, în timp ce Capul Verde are 2-2. Dacă prin absurd, ibericii ar face 2-2 cu Uruguay, iar insularii ar învinge Arabia Saudită ar 4-0, atunci ambele ar avea 6-2.

Merită menționat că orice scenariu prin care ambele naționale au aceleași puncte și ajung să aibă un golaveraj identic în raport cu golurile marcate și primite, nu doar cel menționat anterior, conduce către următorul criteriu, cel al fair-play-ului.

Reclamă
Reclamă

Cum sunt depunctate naționalele la Cupa Mondială pentru avertismente + Cum stau Spania și Capul verde

După primele două etape, ibericii au încasat un singur galben (Pedri), în timp ce cei din Capul Verde trei (Lopes Cabral în două partide și Diney Borges).

Sistemul de depunctare pentru avertismente arată în felul următor:

  • Un cartonaș galben: 1 punct
  • Două cartonașe galbene rezultate într-un roșu: 3 puncte
  • Un cartonaș roșu direct: 4 puncte
  • Un cartonaș galben plus un roșu direct: 5 puncte

În cazul în care Capul Verde ar avea câștig de cauză în fața Spaniei, iar ibericii ar termina pe 2, atunci ar întâlni-o pe Argentina într-un duel-șoc în 16-imi.

Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut stradaMomentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Reclamă

Dacă cele două naționale nu ar ajunge să fie departajate nici de acest criteriu, atunci formația mai bine clasată în ierarhia FIFA ar avea câștig de cauză, în acest scenariu Spania (locul 2) fiind clar avantajată în fața Capului Verde (67).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Observator
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
19:25

Moment amuzant cu Ronaldo. Starului i s-au cerut bani şi o maşină după ce a reuşit o dublă la Mondial!
18:47

Schimbare importantă în CCA! Vine un arbitru cu sute de meciuri în Liga 1
18:37

FotoOFICIAL | Mutare pe axa Genoa – Rapid pentru giuleşteni! Dan Şucu l-a adus de la echipa lui din Serie A
18:16

Julian Alvarez și-a decis viitorul! Cu cine vrea să semneze după ce și-a cerut transferul de la Atletico
18:05

Omul care a blocat Anglia: de la vânzător de pungi și taxator de autobuz la erou în fața lui Kane și Saka
17:55

Suma pe care o va primi Istvan Kovacs după ce a fost delegat la meciul Argentinei de la Mondial!
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 5 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film 6 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB