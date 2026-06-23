Spania – Argentina, posibilul “blockbuster” din 16-imile Cupei Mondiale. Cum se poate ajunge la acest scenariu

Spania și Argentina sunt două dintre favoritele la câștigarea Campionatului Mondial, iar mulți specialiști le văd pe cele două avansând până în fazele finale ale turneului. Cu toate acestea, există posibilitatea ca una dintre cele două să plece acasă mai devreme decât și-ar dori, pentru că sunt două scenarii prin care naționalele lui De la Fuente și Scaloni să se întâlnească încă din 16-imile competiției.
Argentina a învins-o luni seara pe Austria grație a două goluri ale lui Leo Messi, iar “pumele” și-au și asigurat primul loc din Grupa J după ce Iordania a fost învinsă de Algeria în dimineața zilei de marți. Astfel, campioana mondială en-titre și-a câștigat “biletul” pe partea inferioară a tabloului 16-imilor de la Mondial, unde se mai află în timp real naționale precum Brazilia, Anglia sau Portugalia.
Cum pot ajunge Spania și Argentina să se întâlnească în 16-imile World Cup
Cu toate acestea, acolo ar putea să apară și Spania în cazul în care va termina pe locul secund Grupa H. Nu doar că ibericii vor ateriza pe acea parte de tablou, ci și-ar “asigura” un duel-șoc contra Argentinei încă din 16-imile competiției.
Ce este cert e că primul loc din Grupa J, respectiv Argentina, va întâlni locul 2 din Grupa H, care în prezent e ocupat de Uruguay. Există totuși două scenarii prin care Spania să ajungă să termine a doua în grupa sa și să o întâlnească pe echipa lui Leo Messi încă din prima partidă din fazele eliminatorii.
1. În primul scenariu: Spania ar pierde cu Uruguay, iar Capul Verde nu câștigă contra Arabiei Saudite. Clasamentul ar arăta astfel: 1. Uruguay (5 pct.); 2. Spania (4 pct.); ….
2. În al doilea scenariu: Spania remizează cu Uruguay, iar Capul Verde învinge Arabia Saudită la minim patru goluri diferență. Clasamentul ar arăta astfel: 1. Capul Verde (5 pct.); 2. Spania (5 pct.); 3. Uruguay (3 pct.); 4. Arabia Saudită (1 pct.).
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