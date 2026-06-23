Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Spania – Argentina, posibilul “blockbuster” din 16-imile Cupei Mondiale. Cum se poate ajunge la acest scenariu

Spania – Argentina, posibilul “blockbuster” din 16-imile Cupei Mondiale. Cum se poate ajunge la acest scenariu

Andrei Nicolae Publicat: 23 iunie 2026, 9:49

Comentarii
Spania – Argentina, posibilul blockbuster din 16-imile Cupei Mondiale. Cum se poate ajunge la acest scenariu

Lionel Messi / Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania și Argentina sunt două dintre favoritele la câștigarea Campionatului Mondial, iar mulți specialiști le văd pe cele două avansând până în fazele finale ale turneului. Cu toate acestea, există posibilitatea ca una dintre cele două să plece acasă mai devreme decât și-ar dori, pentru că sunt două scenarii prin care naționalele lui De la Fuente și Scaloni să se întâlnească încă din 16-imile competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentina a învins-o luni seara pe Austria grație a două goluri ale lui Leo Messi, iar “pumele” și-au și asigurat primul loc din Grupa J după ce Iordania a fost învinsă de Algeria în dimineața zilei de marți. Astfel, campioana mondială en-titre și-a câștigat “biletul” pe partea inferioară a tabloului 16-imilor de la Mondial, unde se mai află în timp real naționale precum Brazilia, Anglia sau Portugalia.

Cum pot ajunge Spania și Argentina să se întâlnească în 16-imile World Cup

Cu toate acestea, acolo ar putea să apară și Spania în cazul în care va termina pe locul secund Grupa H. Nu doar că ibericii vor ateriza pe acea parte de tablou, ci și-ar “asigura” un duel-șoc contra Argentinei încă din 16-imile competiției.

Ce este cert e că primul loc din Grupa J, respectiv Argentina, va întâlni locul 2 din Grupa H, care în prezent e ocupat de Uruguay. Există totuși două scenarii prin care Spania să ajungă să termine a doua în grupa sa și să o întâlnească pe echipa lui Leo Messi încă din prima partidă din fazele eliminatorii.

1. În primul scenariu: Spania ar pierde cu Uruguay, iar Capul Verde nu câștigă contra Arabiei Saudite. Clasamentul ar arăta astfel: 1. Uruguay (5 pct.); 2. Spania (4 pct.); ….

Reclamă
Reclamă

2. În al doilea scenariu: Spania remizează cu Uruguay, iar Capul Verde învinge Arabia Saudită la minim patru goluri diferență. Clasamentul ar arăta astfel: 1. Capul Verde (5 pct.); 2. Spania (5 pct.); 3. Uruguay (3 pct.); 4. Arabia Saudită (1 pct.).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Observator
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Ce poate aștepta FCSB de la Ronny Labonne? Comparația cu Maxime Sivis oferă primele indicii: „Îl va scoate pe Crețu din echipă?”
Fanatik.ro
Ce poate aștepta FCSB de la Ronny Labonne? Comparația cu Maxime Sivis oferă primele indicii: „Îl va scoate pe Crețu din echipă?”
9:11

„Asta s-a putut vedea”. Selecționerul Argentinei i-a dezvăluit „secretul” lui Lionel Messi, după ce a scris istorie la Mondial
8:50

FCSB, gata să pună pe masă 1,5 milioane de euro pentru un atacant. Totul depinde Denis Drăguș
8:47

Erling Haaland, mesaj surpriză înaintea confruntării „de foc” cu Franța de la Mondial: „Probabil asta vor face”
8:26

„Nu mă uit la ce face el”. Kylian Mbappe, reacție fermă despre lupta cu Lionel Messi de la Mondial
8:00

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
8:00

Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera” 4 Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani 5 Brazilianul Gustavo Cascardo a semnat în Liga 1 6 Lovitură uriașă în tenisul profesionist! Campioana de la Wimbledon, suspendată patru ani. Decizia ITIA
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere