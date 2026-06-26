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Senegal – Irak LIVE VIDEO (22:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Duel pentru locul 3 din Grupa I

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 11:55

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Senegal – Irak LIVE VIDEO (22:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Duel pentru locul 3 din Grupa I

Senegal - Irak / Profimedia

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Senegal și Irak se întâlnesc în această seară la Toronto pentru un duel de pe urma căruia cele două naționale trag speranțe că pot să ajungă în 16-imile World Cup de pe locul 3. Cu Franța și Norvegia deja stabilite pe primele două poziții din Grupa I, selecționatele conduse de Pape Thiaw și Graham Arnold speră să obțină primele puncte de la acest turneu final.

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Partida dintre Senegal și Irak se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN și LIVE în AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Senegal – Irak LIVE VIDEO (22:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

În prima etapă de la Mondial, Senegal a fost învinsă de Franța cu scorul de 3-1, meci în care Mbappe a strălucit și a marcat două goluri. A urmat confruntarea o confruntare spectaculoasă cu Norvegia încheiată cu scorul de 3-2 în favoarea nordicilor, care au oferit imagini fabuloase după meci când au replicat modul în care fanii lor fac atmosferă în SUA, Canada și Mexic.

De cealaltă parte, Irak a avut parte de dueluri mult mai dezechilibrate cu cele două naționale de top care deja și-au asigurat “biletele” pentru 16-imile competiției, singura întrebare fiind cea legată de cine va termina pe locul 1. Naționala din Asia a fost învinsă prima dată de Norvegia cu 4-1, după care a urmat un 0-3 sec contra Franței.

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“Leii din Teranga” au un golaveraj de -3, astfel că în cazul unei victorii convingătoare contra Irakului, ar putea să spere la o calificare in-extremis grație clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3. De cealaltă parte, asiaticii au un bilanț de -6 și e puțin probabil să mai ajungă în fazele eliminatorii chiar și cu un succes.

Cele două naționale care vor da piept pe Toronto Stadium nu s-au mai întâlnit până acum în niciun meci, astfel că duelul din Canada va consemna o premieră istorică.

Echipele probabile în Senegal – Irak

Senegal (4-2-3-1): Diaw – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Camara, Mane – Jackson;

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Irak (4-1-4-1): Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Al Ammari – Qasem, Sher, Jasim, Bayesh – Al Hamad;

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Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

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