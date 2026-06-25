Ştim primul meci din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Când se va juca

A fost stabilit primul meci din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie ce se va desfăşura până pe 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.

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Africa de Sud a reuşit o surpriză de proporţii şi s-a calificat în fazele eliminatorii, de pe locul 2 al Grupei A, în urma victoriei 1-0 cu Coreea de Sud.

Africa de Sud – Canada, primul meci din şaisprezecimile Campionatului Mondial

Africanii se vor duela cu Canada în şaisprezecimile competiţiei, acesta fiind primul duel bătut în cuie în fazele eliminatorii. Partida se va disputa duminică spre luni, de la ora 00:00, pe Antena şi AntenaPLAY.

Naţionala Africii de Sud a produs surpriza de până în prezent a Cupei Mondiale, după ce a reuşit să se califice în 16-imile competiţiei, în urma victoriei, scor 1-0, cu Coreea de Sud, din ultima etapă a grupei A. Africa de Sud a reuşit să iasă din grupe la un turneu final pentru prima oară în istoria sa.

Africa de Sud a acumulat 4 puncte şi ocupă locul 2 în grupa A, după ce a remizat cu Cehia, scor 1-1, şi a pierdut cu Mexic, scor 2-0.