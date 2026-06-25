Ţara de de la Cupa Mondială care a plătit fani să susţină naţionala la turneul final

Cupa Mondială 2026 este un succes în ceea ce priveşte prezenţa fanilor pe cele 16 stadioane din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. În ciuda tuturor temerilor dinaintea turneului final, legate de preţurile uriaşe puse de FIFA, stadioanele au fost pline.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Marea Britanie a dezvăluit că există însă o ţară care plăteşte aproximativ 1000 de persoane pentru a veni la meciurile din Statele Unite şi a susţine naţionala.

Qatar a plătit oameni să susţină echipa la Cupa Mondială

Potrivit telegraph.co.uk, este vorba despre Qatar, iar acest lucru ar fi fost evident la meciul disputat la Seattle, cu Bosnia. Aşa s-a întâmplat şi la celelalte meciuri, când în tribune au luat loc oameni care nu au mai fost niciodată la un meci de fotbal, dar care au primit un pachet cu tricouri, ochelari de soare şi şepci cu Qatar, plus steagul ţării. Totul face parte din planul federaţiei din Qatar de a convinge lumea întreagă de faptul că această naţională este susţinută.

Cheltuielile federaţiei nu sunt mici deloc, asta pentru că cei 1000 de oameni nu au asigurat doar biletul la meci. Federaţia din Qatar le-a pus la dispoziţie totul, inclusiv bilete de avion şi camere de hotel la Seattle, acolo unde a avut loc ultimul meci, cu Bosnia. Fie că vorbim despre persoane care au venit din Qatar, fie persoane care locuiesc acum în SUA sau Canada, acestea au fost prezente în tribune la meciul de miercuri.

Nu este pentru prima oară când cei din Qatar sunt acuzaţi de acest lucru. La ediţia din 2022, ţara gazdă de atunci a fost acuzată că a plătit foarte mulţi suporteri pentru a susţine echipa naţională.