Trei concluzii după Argentina – Austria 2-0: Messi, Messi, Messi

1. Încep să bănuiesc că Leo Messi e inversul unor jucători africani care se declară mai juni decât sunt. Știu, Leo are deja ridurile înțelepciunii, se văd mai ales când zâmbește larg, dar tot mi-e greu să cred că împlinește 39 de ani peste două zile. Nu-i vorba de goluri și nici de recordurile pe care le doboară, ci de joc, vorba lui nea Imi. Nici vorbă să ceară mingea doar la picior sau să fugă de joc, așa cum l-ar implora actul său de identitate. Messi e operativ în toate acțiunile ofensive ale Argentinei, caută spații, se demarcă, cere și în profunzime, ba chiar sprintează în minutul 90+4, după care ajunge la finalizare.

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2. Argentina e o echipă mai matură decât în 2022. Mai așezată, mai inteligentă, cu un colectiv de jucători între care nu mai există secrete. Meritul este, în primul rând, al celuilalt mare Lionel, antrenorul Scaloni. Argentina știe exact ce vrea și n-are complexe să „împrumute” puțin din stilul conaționalului Diego Simeone, când și dacă situația o cere.

3. Mă întorc la Leo Messi, că n-am cum altfel, și teoria mea e că ne-am grăbit când am vorbit despre ultimul său Mondial. La cum se mișcă, poate juca liniștit și peste patru ani, la ediția din 2030. Are și motivație suplimentară, pentru că Mondialul se va ține în a doua sa casă, Spania. Pe hârtie, Leo va avea atunci 43 de primăveri. Dar v-am explicat deja, eu nu prea mai cred în treaba asta cu vârsta.