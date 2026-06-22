Lionel Messi este UNIC! Argentinianul a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, în direct pe AntenaPLAY

Lionel Messi a reușit să stabilească un nou record de goluri la Campionatul Mondial. După ce în prima etapă a grupelor l-a egalat pe Miroslav Klose, la partida cu Austria, starul celor de la Inter Miami a dat lovitura și a înscris în poarta lui Alexander Schlager.

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Fotbalistul în vârstă de 38 de ani a devenit lider solitar în ierarhia All Time a celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale, asta după ce inițial ratase un penalty în debutul jocului.

Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi și-a continuat reprezentația de forță de la acest Campionat Mondial, iar după tripla contra selecționatei Algeriei, starul lui Scaloni a punctat și în confruntarea contra Austriei.

După o serie de ratări uriașe, printre care și un penalty, legendarul fotbalist argentinian a dat lovitura pentru campioana mondială în minutul 38, când a ajuns la cota 17 la Campionatele Mondiale.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️

Leo Messi marca su gol nº 17 en la Copa del Mundo y, 40 años después de la hazaña del Diego ante los ingleses, supera a Miroslav Klose para convertirse en el MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO en TODA la historia del torneo:

1️⃣ 🇦🇷 LEO MESSI – 17 goles

2️⃣ 🇩🇪… pic.twitter.com/dPArz2sBA5

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026