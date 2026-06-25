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Turcia – SUA, 05:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Se anunţă spectacol la Los Angeles

Mihai Alecu Publicat: 25 iunie 2026, 16:45

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Turcia – SUA, 05:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Se anunţă spectacol la Los Angeles

Se anunţă spectacol în Turcia - SUA. Foto: Getty Images

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Partida dintre Turcia şi SUA, din cadrul grupei D de la Cupa Mondială 2026, se va juca în această noapte, de la ora 05:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Americanii au primul loc asigurat în grupă, asta după ce au izbutit să obţină 6 puncte din 6 posibile în primele 2 partide, în timp ce elevii lui Vincenzo Monetalla nu mai au vreo şansă la calificare.

Turcia – SUA, ora 05:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Confruntarea dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul So-Fi, din Los Angeles, unde peste 70.000 de suporteri sunt aşteptaţi să facă o atmosferă de vis şi să contribuie la o nouă prestaţie de remarcat pentru elevii lui Mauricio Pochettino.

Europenii vin cu un moral scăzut, asta după ce au dezamăgit în ambele partide, pierzând cu Australia, 0-2, dar şi cu Paraguay, 0-1. Acum, chiar dacă obţin o victorie cu SUA, aceştia nu vor putea să urce în clasamentul grupei şi vor termina pe locul 4, fiind practic deja eliminaţi din competiţie şi având acum doar un meci de palmares cu americanii.

Lot Turcia pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Altay Bayindir (Manchester United/Anglia), Mert Gunok (Fenerbahce/Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray/Turcia)

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Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray/Turcia), Caglar Soyuncu (Fenerbahce/Turcia), Eren Elmali (Galatasaray/Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton Hove Albion/Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli/Arabia Saudită), Mert Muldur (Fenerbahce/Turcia), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim/Germania), Samet Akaydin (Caykur Rizespor/Turcia), Zeki Celik (AS Roma/Italia)

Mijlocaşi: Hakan Calhanoglu (Inter Milano/Italia), Ismail Yuksek (Fenerbahce/Turcia), Kaan Ayhan (Galatasaray/Turcia), Orkun Kokcu (Besiktas/Turcia), Salih Ozcan (Borussia Dortmund/Germania)

Atacanţi: Arda Guler (Real Madrid/Spania), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray/Turcia), Can Uzun (Eintracht Frankfurt/Germania), Deniz Gul (FC Porto/Portugalia), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa/Turcia), Kenan Yildiz (Juventus/Italia), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce/Turcia), Oguz Aydin (Fenerbahce/Turcia), Yunus Akgun (Galatasaray/Turcia)

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Lot SUA pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)

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