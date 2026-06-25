Turcia – SUA, 05:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Se anunţă spectacol la Los Angeles

Partida dintre Turcia şi SUA, din cadrul grupei D de la Cupa Mondială 2026, se va juca în această noapte, de la ora 05:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Americanii au primul loc asigurat în grupă, asta după ce au izbutit să obţină 6 puncte din 6 posibile în primele 2 partide, în timp ce elevii lui Vincenzo Monetalla nu mai au vreo şansă la calificare.

Turcia – SUA, ora 05:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Confruntarea dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul So-Fi, din Los Angeles, unde peste 70.000 de suporteri sunt aşteptaţi să facă o atmosferă de vis şi să contribuie la o nouă prestaţie de remarcat pentru elevii lui Mauricio Pochettino.

Europenii vin cu un moral scăzut, asta după ce au dezamăgit în ambele partide, pierzând cu Australia, 0-2, dar şi cu Paraguay, 0-1. Acum, chiar dacă obţin o victorie cu SUA, aceştia nu vor putea să urce în clasamentul grupei şi vor termina pe locul 4, fiind practic deja eliminaţi din competiţie şi având acum doar un meci de palmares cu americanii.

Lot Turcia pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Altay Bayindir (Manchester United/Anglia), Mert Gunok (Fenerbahce/Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray/Turcia)