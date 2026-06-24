Neverosimil: jucătorii de la Real Madrid domină la Cupa Mondială, chiar dacă nu au convocaţi la naţionala Spaniei!

Primele două etape ale grupelor Cupei Mondiale s-au terminat, iar turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic a avut parte de multe goluri, cât şi de momente spectaculoase, fie în meciuri, fie în tribune sau în afara stadioanelor.

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O statistică interesantă care o implică pe Real Madrid a fost dezvăluită acum, iar în ciuda faptului că trupa “Galactică” nu are fotbalişti în naţionala Spaniei, jucătorii grupării de pe Sanatiago Bernabeu au evoluţii importante.

Jucătorii de la Real Madrid strălucesc la Cupa Mondială

Pentru prima dată în istorie, Real Madrid nu a avut jucători convocaţi la naţionala Spaniei pentru un turneu final, însă cu toate acestea fotbaliştii străini ai formaţiei de pe Santiago Bernabeu îşi lasă amprenta pe competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Până acum, jucătorii formaţiei blanco au marcat cele mai multe goluri de la Cupa Mondială, 7, fiind urmaţi de cei ai lui Crystal Palace, care au 6 reuşite (Kamada 2 – Japonia, Ismaila Sarr 2 – Senegal, Daniel Munoz 2 – Columbia).

Interesant este că următorul loc e ocupat de Inter Miami, care e reprezentată doar de Leo Messi, cel care este şi golgheterul competiţiei, cu 5 reuşite.