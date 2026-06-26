“Vă rog încetați să vorbiți prostii”. Selecționerul Germaniei, scos din sărite de un jurnalist după 1-2 cu Ecuador

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, a fost iritat de întrebarea unui reporter după ce echipa sa a fost învinsă de Ecuador în ultima etapă a grupelor de la Cupa Mondială, scor 1-2. Antrenorul de 38 de ani a fost întrebat de un jurnalist dacă el și elevii săi au abordat serios partida, moment în care acesta a răbufnit.
Germania, deja calificată de pe primul loc din Grupa E în 16-imile Cupei Mondiale, a suferit un eșec în etapa a treia din grupe în fața Ecuadorului, care a reușit să revină după ce a fost condusă cu 1-0. Nemții au deschis scorul după o fază controversată prin Leroy Sane, după care Nilson Angulo și Gonzalo Plata au înscris golurile care au consemnat rezultatul final.
Discursul lui Julian Nagelsmann după eșecul Germaniei cu Ecuador
După meci, selecționerul Julian Nagelsmann a analizat ce nu a mers la echipa sa și a găsit punctele slabe, începând cu ce s-a întâmplat după deschiderea rapidă de scor din minutul 2.
“Trebuie să învățăm că, după un început bun și un gol rapid, este necesar să acționăm mai calm și să nu începem să schimbăm prea des pozițiile. Pe teren a fost prea multă improvizație.
Avem nevoie de mai multă răbdare și trebuie să menținem o structură și o așezare mai clare pe teren. Când la asta se adaugă și pierderea prea frecventă a mingii, la un moment dat devine foarte dificil“, a spus Nagelsmann.
Ulterior, jurnaliștii au vrut să vorbească alături de Nagelsmann despre motivația pe care o aveau jucătorii săi, ținând cont că Germania era deja calificată de pe primul loc în fazele eliminatorii încă de dinainte de duelul care s-a disputat la New York – New Jersey.
“Dacă am abordat serios meciul? Vă rog, încetați să vorbiți prostii“, a fost replica acidă a lui Nagelsmann.
După rezultatele din Grupa E, Germania și Coasta de Fildeș s-au calificat de pe primele două poziții în 16-imile World Cup, în timp ce Ecuador și-a asigurat și ea un “bilet” pentru fazele eliminatorii din poziția de formație aflată pe locul 3.
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